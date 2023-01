Formule 2: le Français Victor Martins officialisé au côté de Théo Pourchaire chez ART Grand Prix

Ce n'était qu'une question de temps avant l'officialisation de Victor Martins en Formule 2. Le champion 2022 de Formule 3 accède au niveau supérieur au sein de la même écurie, ART Grand Prix.

C'est une annonce qui devrait ravir les Français fans de sport automobile. Victor Martins a été confirmé ce vendredi midi chez ART Grand Prix, en Formule 2. Champion du monde 2022 en Formule 3, avec l'écurie tricolore, le prodige a été annoncé aux côtés d'un autre talentueux Français.

Théo Pourchaire, qui a été officialisé ce jeudi, repart pour une troisième saison de F2 à seulement 19 ans. Du haut de ses 21 ans, Martins découvrira la catégorie cette saison mais ne compte pas s'y éterniser, affichant de grandes ambitions pour cet exercice 2023.

"La saison 2023 sera passionnante et motivante. Après une année réussie avec ART Grand Prix, je n’envisageais pas de passer à l’étape suivante avec une autre équipe. J’ai hâte de découvrir le championnat de Formule 2, qui est difficile et compétitif, avec une équipe aussi professionnelle et expérimentée" a déclaré le pilote originaire de l'Essonne.

"Les tests ont permis de lever les petits doutes que j’aurais pu avoir sur mon adaptation car je me sentais à l’aise et confiant. Mon objectif sera donc de faire tout mon possible pour remporter le titre dès ma première année. Avec le Grand Prix ART, j’ai tous les outils pour avoir de grandes ambitions" a-t-il ajouté, sûr de ses forces.

Une relation pleine de succès entre ART GP et Martins

Victor Martins a disputé deux saisons avec l'écurie française, ART GP. Deux saisons mémorables puisque le Francilien fut titré à chaque fois. En 2020, lorsqu'il courait en Formula Renault Eurocup, il avait remporté sept victoires en 20 courses.

Bis repetita en 2022. Après une excellente saison 2021 chez MP Motorsport conclue à la 5e place, battant au passage ses deux coéquipiers, il retourne chez ART GP. Auteur de seulement deux victoires en 18 courses, c'est sa régularité qui a fait la différence. Il termine 14 fois dans les points.

Prometteur pour une année 2023 lors de laquelle il espère être à la bataille avec son coéquipier et compatriote pour le titre. Il y aura donc une écurie 100% française en Formule 1 (Alpine avec Ocon et Gasly) comme en Formule 2.