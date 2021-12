GP d'Abu Dhabi: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la bataille pour le titre en Formule 1

Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputeront ce dimanche le titre en Formule 1 à l'occasion du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Les deux pilotes ont le même nombre de points (369,5) avant cet affrontement final. Samedi, le pilote néerlandais a signé la pole position devant son adversaire britannique.

Réuni à Abu Dhabi, le monde de la Formule 1 s'apprête à couronner un nouveau champion du monde, à l'occasion du dernier Grand Prix de la saison sur le circuit de Yas Marina. Déjà titré à sept reprises et tenant du titre, Lewis Hamilton va tenter d'entrer un peu plus dans la légende de son sport face à Max Verstappen.

Les deux pilotes ont le même nombre de points avant ce Grand Prix d'Abu Dhabi (369,5 chacun). Le départ sera donné à 14 heures (heure française), et la course pour le titre sera diffusée sur Canal+ mais aussi en clair sur C8. Max Verstappen s'est montré le plus rapide ce samedi lors des qualifications, devançant de près de quatre dixièmes son rival Lewis Hamilton, qui s'élancera aussi depuis la première ligne.

Deux stratégies différentes

A l'image de la saison écoulée, la qualification entre les deux hommes a été mémorable, avec des stratégies opposées entre Mercedes et Red Bull. Sergio Perez, coéquipier du Néerlandais, a sacrifié un tour pour offrir de l'aspiration à Verstappen lors du deuxième secteur. Par ailleurs, les Red Bull ont fait le choix aussi de chausser des gommes tendres (rouge), contre des pneus mediums (jaune) pour les Mercedes, qui s'usent moins vite.

Si Max Verstappen aura logiquement un avantage en début de course, il devra gérer ses pneus face à la Mercedes de Lewis Hamilton. Car Verstappen a connu un imprévu lors de la Q2 ce samedi, avec un blocage de ses roues qui l'a obligé à changer de pneumatiques. A noter que Sergio Perez partira en quatrième position, derrière Lando Norris, alors que Valtteri Bottas n'a pris que la sixième place.

Avec neuf victoires en 2021 contre huit cette saison pour Hamilton, Max Verstappen a également un maigre avantage. Dans un scénario où les deux pilotes abandonneraient ce dimanche, sans incident pouvant valoir une pénalité de la FIA, le pilote de 24 ans serait désigné champion du monde pour la première fois de son histoire. Sinon, Lewis Hamilton dépassera définitivement Michael Schumacher et ses sept titres mondiaux.