GP d’Abu Dhabi: Hamilton a dénoncé une manipulation en pleine course

Des images retransmises par F1TV ont capturé la frustration du Britannique Lewis Hamilton, en fin de course, lors du dernier tour fatal au Britannique pour le titre de champion du monde.

Un enregistrement audio jamais dévoilé jusqu’alors éclaire d’une autre lumière les derniers instants du Grand Prix d’Abu Dhabi, qui a sacré Max Verstappen au bout du suspense, à l’issue d’une fin de course folle. Outre-Manche, ce dénouement incroyable, qui a vu le pilote néerlandais fondre sur Lewis Hamilton à la faveur d’un accident et de l’apparition de la Safety Car, avant de le dépasser à l’entame du dernier tour, laisse un goût amer. D'autant plus que, selon un message radio capté dans la voiture d'Hamilton et retransmise par F1TV, à quatre virages de la fin de la course, le Britannique a lâché: "Tout ça est manipulé, mec".

Jusqu'à cette fameuse voiture de sécurité, la couronne mondiale semblait promise à Lewis Hamilton, en tête depuis le premier tour et loin devant Verstappen, parti pourtant en pole. Le Néerlandais ne parvenait pas à soutenir le rythme des Flèches d’Argent. Mais une sortie de piste du Canadien Nicholas Latifi (Williams) a changé la donne à six tours de l'arrivée. Le temps que sa monoplace soit dégagée, le GP a été neutralisé, permettant à Verstappen de revenir dans le sillage d’Hamilton, plusieurs voitures se sont intercalées entre eux. A cet instant de la course, deux issues devenaient possibles.

Latifi, arbitre du titre malgré lui

Si la course reprenait, le Néerlandais aurait l'avantage au redémarrage, si elle se terminait derrière la voiture de sécurité, sans possibilité de doubler, c'était bon pour l'Anglais. La course a finalement repris, pour un tour seulement. Surtout, Verstappen se trouvait désormais juste derrière Hamilton, après que le directeur de course a finalement autorisé les pilotes retardataires à reprendre leurs positions d'origine. L’impétueux "Mad Max" n'a pas laissé passer sa chance d'être sacré, bénéficiant de l'aspiration, il a pris le meilleur sur Hamilton en lui faisant l’intérieur.

Lewis Hamilton a pensé, comme tout le monde, pouvoir bénéficier du DRS pour reprendre son bien, mais une fois encore, Verstappen résistait à l’intérieur, déclenchant les vivats de ses supporters. Le Néerlandais pouvait fondre sur le drapeau à damiers et son premier titre de champion du monde, laissant Hamilton à ses déboires de vaincu.