GP d’Arabie saoudite: réunion de crise avec les pilotes après l’explosion près du circuit de Djeddah

Selon Canal+ et Sky, les pilotes doivent tenir une réunion ce vendredi soir à 20h en raison de l’explosion survenue dans un dépôt pétrolier à Djeddah, à une vingtaine de kilomètres du circuit de F1 où doit se dérouler le Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche.

Inquiétude et incertitude dans le paddock. Vendredi après-midi, une violente explosion a provoqué un impressionnant incendie dans une installation pétrolière du géant pétrolier Aramco à Djeddah, à une petite vingtaine de kilomètres seulement du circuit éponyme où doit se dérouler dimanche le Grand Prix d’Arabie saoudite, deuxième manche du championnat du monde de F1. Il ne s’agit pas d’un accident mais d’une attaque revendiquée par des rebelles yéménites Houthis.

Une réunion avec les pilotes

Première conséquence, les essais libres 2 ont été retardés. La séance a débuté à 18h15 heure française au lieu de 20h. Avant ces essais libres 2, les pilotes et les patrons d'écuries ont été reçus par le PDG de la F1 Stefano Domenicali et le président de la FIA, Mohammed Bin Sulayem. Selon Canal+ et Sky, les pilotes, les dirigeants des écuries et les patrons de la course se réuniront à nouveau 20h pour faire le point sur la situation.

L'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition militaire qui intervient militairement au Yémen contre les rebelles, fait régulièrement l'objet d'attaques de la part des Houthis, certaines ayant frappé des sites pétroliers.