F1: une explosion a eu lieu dans une usine pétrolière tout près du GP d’Arabie Saoudite

Plusieurs médias étrangers, images à l’appui, rapportent ce vendredi qu’un explosion a eu lieu dans un dépôt pétrolier de Djeddah, à une vingtaine de kilomètres du GP d’Arabie Saoudite. Une très épaisse fumée noire était d'ailleurs visible depuis le circuit. Les rebelles yéménites ont revendiqué l'attaque.

Inquiétude autour du GP d’Arabie Saoudite. La deuxième étape du championnat du monde de Formule 1, qui doit se tenir ce week-end, a été perturbée ce vendredi par une explosion dans un dépôt pétrolier situé à Djeddah, à une vingtaine de kilomètres du circuit, rapportent plusieurs médias étrangers, dont l’agence de presse américaine Associated Press.

De très nombreuses vidéos, prises par des journalistes étrangers, circulent sur les réseaux sociaux. On y voit une d’importantes flammes et une épaisse fumée noire s’échapper du dépôt pétrolier de la ville de Djeddah. Sur plusieurs photos, on aperçoit le nuage de fumée en arrière-plan des voitures, en piste ce vendredi pour les essais libres.

Les rebelles yéménites revendiquent l'attaque

En fin d'après-midi, ce vendredi, les rebelles yéménites ont revendiqué l'attaque du dépôt pétrolier dans un communiqué. Selon Bloomberg, qui cite Associated Press et des témoins sur place, et BNO News, c’est un missile qui serait à l’origine de cette explosion. D'après Sky Sport, des avions militaires survolent actuellement la ville.

Pour l’heure, la Formule 1 n’a pas encore fait de communication officielle à ce sujet. Selon plusieurs journalistes présents sur place, les organisateurs attendent plus d'information avant de prendre la moindre décision.