GP d’Australie: "Je n'ai rien de plus à dire" Gasly et Ocon expliquent leur accrochage

Alors que Pierre Gasly était très bien placé en 5e position du Grand Prix d’Australie ce dimanche à Melbourne, le pilote Alpine et son équipier Esteban Ocon se sont accrochés lors du troisième départ de la course, à deux tours de l'arrivée. Les deux Français ont dû abandonner.

Il aura donc fallu attendre le troisième Grand Prix de la saison pour voir le premier accrochage entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Réunis cette saison chez Alpine, les deux pilotes normands, assez discrets lors des deux premières courses, étaient à égalité de points au départ du Grand Prix d’Australie ce dimanche à Melbourne. Longtemps très bien placé en 5e position, Pierre Gasly semblait cette fois idéalement parti pour signer sa meilleure performance en 2023. Oui mais voilà, ce GP à rebondissements a lui réservé une très mauvaise surprise.

La colère froide de Gasly

Après un 3e départ arrêté à deux tours de l’arrivée consécutif à la sortie de piste de Magnussen, Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont accrochés en plein milieu du trafic. Un choc violent synonyme d’abandon pour les deux Normands, pourtant placés aux 5e et 10e places. Une nouvelle désillusion pour l’écurie français et une colère froide pour Pierre Gasly : "Je suis juste extrêmement déçu, on était proche du podium. Pour l'instant c'est difficile à digérer, je n'ai rien de plus à dire", a-t-il lâché, à chaud, au micro de Canal+.

Ocon : "Il s'est excusé"

Quelques minutes plus tard, Esteban Ocon a tenu à minimiser l’incident entre les deux pilotes : "C’était un peu chaud, il y avait beaucoup de voitures partout. Des voitures sont sorties, dont celle de Pierre. Il revient sur la piste. Il me sert un peu à l'extérieur. Je n’avais plus la place. On touche, on s'accroche mais tout va bien. Pierre est venu. On en a discuté. Il s’est excusé. C’est dommage car on avait la vitesse. C’est vraiment un week-end où on passe au travers. Ça aurait pu être n’importe quelle voiture. C’est un incident de course. C’est comme ça." Quelles seront les conséquences de ce premier accroc entre les deux équipiers tricolores ? Réponse le 30 avril à Bakou lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.