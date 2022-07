GP d’Autriche (sprint): la pole pour Verstappen, Leclerc et Sainz placés mais tendus

La course sprint du GP d’Autriche a été logiquement remportée par Max Verstappen, en tête durant les 23 tours samedi à Spielberg. Le pilote Red Bull décroche la pole position devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, auteurs d’un duel électrique.

Le patron, c’est Max Verstappen. Le Néerlandais, qui avait été le plus rapide vendredi lors des qualifications, s’est adjugé la pole position de la course sprint du Grand Prix d’Autriche, samedi à Spielberg. Souverain, le champion du monde en titre de F1 a fait la course en tête tout au long des 23 tours. Derrière, les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz s’élanceront aux 2e et 3e places sur la grille de départ.

Une belle performance mais il semble clair que la tension entre les deux pilotes n’est pas retombée depuis le week-end passé. Pénalisé par la Scuderia à Silverstone, le Monégasque avait encore le visage fermé ce samedi après avoir livré une bagarre très tendue avec l’Espagnol. Les réponses laconiques des deux hommes, en mode service minimum sur leur collaboration, en disent plus que de longs discours sur l’ambiance qui règne actuellement chez Ferrari.

La poisse pour Alonso

En attendant une nouvelle explication dimanche, cette course sprint n’a pas souri à Pierre Gasly, victime d’un accrochage avec Hamilton au départ. "Il y a eu un contact et je me suis retrouvé dans le sens opposé de la piste", regrette le pilote AlphaTauri sur Canal+. Il va falloir voir ce qui s’est passé." Pas verni non plus Fernando Alonso. L’Espagnol n’a pas participé à la course, son Alpine étant victime d’un problème mécanique juste avant le départ. "On va devoir enquêter pour demain (dimanche)", a soupiré l’Espagnol, clairement lassé par les ennuis sur sa voiture.

Son équipier Esteban Ocon a été plus performant. Le Français s’élancera de la 6eme place sur la grille de départ. Rappelons que Valtteri Bottas, 10e temps ce samedi et donc pas dans les points partira depuis le fond de la grille après avoir changé plusieurs pièces sur son unité de puissance, dépassant le quota autorisé.