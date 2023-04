GP d’Azerbaïdjan: après le crash de Melbourne, enfin les gros points pour Alpine?

Un mois après l’accident entre Pierre Gasly et Esteban Ocon lors du Grand Prix d’Australie, Alpine revient avec des ambitions à Bakou, ce week-end en Azerbaïdjan. La monoplace, performante à Melbourne, a de nouveau été développée durant cette coupure.

Le mois écoulé entre leur crash à Melbourne et le retour sur la piste de Bakou a dû paraître très long à Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les deux Français sont repartis du Grand Prix d’Australie frustrés, déçus et le compteur de points vide. Résultat: l’équipe tricolore est passée sixième au classement constructeurs. Mais une fois ces sentiments passés, une certitude émergeait: la monoplace n’a jamais été aussi performante qu’en Australie. Pierre Gasly, qui se battait pour un top 5, a parlé de "très grand pas pour l’équipe". "J’étais à peu près dans la boîte de vitesses de Carlos Sainz (Ferrari) pendant pas mal de tours et je rattrapais Fernando Alonso (Aston Martin), expliquait-il. Je n’ai pas l’impression qu’il nous manquait grand-chose pour nous battre correctement avec eux. C’était un peu inattendu, mais je me sentais à l’aise dans la voiture."

Ce constat est important pour Gasly, qui s’était plaint du comportement de l’A523 lors des deux premiers week-end: "Ces premiers mois n'ont pas été des plus fluides", avoue-t-il. Esteban Ocon, de son côté, a trouvé que "le rythme était bon, le rythme était fort, et nous étions aussi rapides que les Aston et la Ferrari devant". Assez pour enfin briller? Au sein de l’écurie française, on veut y croire. Même si Albert Park est le seul circuit avec quatre zones de DRS, ce qui peut permettre d’avoir un meilleur rythme pour certains.

"Un rythme de développement agressif"

En tout cas, Alpine promet haut et fort de réelles améliorations sur la monoplace pour Bakou et dit avoir bien utilisé ce mois de "pause" pour travailler. Matt Harman, le directeur technique d’Alpine, précise: "Bakou est la première grande étape. Nous apportons un nouveau plancher, parmi d'autres améliorations aérodynamiques et mécaniques. Nous aurons ensuite d’autre développements lors de la course suivante à Miami (le 7 mai) et encore de nouvelles choses pour Imola (21 mai). Cela continuera tout au long la saison, avec plus de mises à jour prévues lors de la plupart des week-end. C'est important de garder ce rythme de développement agressif si nous voulons continuer d’avancer vers nos attentes en matière de performances."

Harman précise tout de même que les gains ne seront "pas aussi importants que certaines spéculations médiatiques le disent ces dernières semaines", alors que l’on pouvait lire qu’Alpine souhaitait gagner 5 à 6 dixièmes au tour d’ici cet été. Dernière information livrée par le directeur technique: l’accident de Melbourne n’a pas eu d’impact "sur le plan du développement et sur le plan stratégique".

Le retour de l’Alpine bleue

"C’est une pause bienvenue à la fois pour obtenir suffisamment de pièces de voiture, de pièces de rechange, confirme le patron de l’équipe Otmar Szafnauer. Il y a un énorme effort pour fabriquer suffisamment de ces pièces pour s’assurer que vous pouvez vraiment pousser fort." En 2022, l’écurie français avait réussi à bien se développer tout au long de l’année pour finir 4e au classement des constructeurs. "C’est un peu conservateur, mais ce que nous devons faire, c’est revenir sur ce tremplin et nous développer au cours de la saison -c’est long- et continuer à faire ce que nous avons fait l’année dernière. Améliorer la voiture au fur et à mesure pour essayer de rattraper ceux qui nous précèdent."

Et s’ils ont pu se détendre en famille et profiter de ce petit arrêt dans la saison (matchs de foot à Londres et Madrid et tournoi de tennis de Monte-Carlo pour Gasly), les deux pilotes ont aussi pris le temps d’échanger longuement aves les ingénieurs et d’effectuer du simulateur. Avec en ligne de mire: le premier week-end avec une course-sprint en Azerbaïdjan, soit la possibilité de marquer plus de points. Objectif? Repasser devant McLaren, concurrencer Aston Martin voire titiller les Mercedes. Et pour vraiment lancer sa saison, Alpine espère y voir un signe: la monoplace rose, couleur du sponsor BWT, laisse sa place pour le reste des courses à la monoplace bleue "classique".