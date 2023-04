F1: Gasly a eu du mal à digérer son crash avec Ocon et son abandon en Australie

Sur le site officiel de la Formule 1, Pierre Gasly (Alpine) a commenté son début de saison et son accrochage avec son coéquipier Esteban Ocon, lors du Grand Prix d'Australie. Le pilote français dit vivre une année 2023 particulièrement "intense".

Pierre Gasly a pris la plume sur le site de la Formule 1. Dans un long texte publié ce lundi, le pilote français est revenu sur ses trois premiers week-ends de course chez Alpine, marqués notamment par son crash avec Esteban Ocon en Australie, il y a quinze jours. "J’ai été satisfait de la façon dont 98% de la course s’est déroulée pour nous", livre celui qui se battait pour le top 5 jusqu'à son accident à deux tours de l'arrivée.

"Malheureusement, les circonstances ont changé et nous sommes repartis les mains vides. Ce n’est jamais un sentiment agréable d’être aussi frustré. Faire une bonne performance et voir le résultat arraché à la fin était douloureux."

"Nous avons débriefé en interne"

On avait quitté le Français très agacé face aux médias après la course, probablement inquiet aussi d'être sanctionné par la FIA. Alors qu'il risquait une course de suspension, aucune pénalité ne lui a été distribuée. Il a donc souhaité vite tourner la page. "Je ne voulais pas trop y réfléchir après la course - seulement exprimer ma déception - puis essayer de m’en remettre le plus tôt possible. En tant qu’équipe, nous avons évidemment débriefé en interne. Nous garderons ce qu'il s'est dit pour nous."

L'ancien pilote AlphaTauri est déjà tourné vers le prochain Grand Prix à Bakou (week-end du 30 avril), où aura lieu la première course sprint de la saison: "Comme je l’ai dit, l’Australie est derrière nous. L'équipe et moi travaillons déjà très dur et visons une performance similaire pour Bakou et au-delà, juste avec un meilleur résultat."

Alpine devra pour cela s'appuyer sur la qualité de la monoplace à Melbourne, pour enfin décrocher de gros points. "Je pense tout d’abord, en regardant les aspects positifs, que c’était un pas satisfaisant dans la bonne direction, ajoute Gasly au sujet du GP d'Australie. En fait, c’était un très grand pas pour l’équipe."