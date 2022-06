GP d'Azerbaïdjan en direct: les Red Bull à l'assaut de Charles Leclerc

Le pilote monégasque Charles Leclerc s'élancera en pole position au volant de sa Ferrari lors du GP d'Azerbaïdjan, 8eme manche du championnat du monde de F1, dimanche à Bakou. Mais il devra se méfier des Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen, 2e et 3e sur la grille de départ. La course est à suivre en direct commenté sur RMC Sport. Départ à 13h.

La grille de départ 1-Leclerc 2-Perez 3-Verstappen 4-Sainz 5-Russell 6-Gasly 7-Hamilton 8-Tsunoda 9-Vettel 10-Alonso 11-Norris 12-Ricciardo 13-Ocon 14-Zhou 15-Bottas 16-Magnussen 17-Albon 18-Latifi 19-Stroll 20-Schumacher



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en live commenté le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 8eme manche du championnat du monde de Formule 1. C'est Charles Leclerc qui partira en pole position à 13h au moment du départ. Le pilote Ferrari sera sous la menace des Red Bull de Sergio Perez, 2e, et Max Verstappen, 3e.