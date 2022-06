GP d’Azerbaïdjan: Leclerc truste encore la pole devant les Red Bull

Au volant de sa Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc a signé sa quatrième pole position de rang à l’issue des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, 8eme manche du championnat du monde de F1, samedi à Bakou. Il s’élancera devant les deux Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Pierre Gasly s’élancera d’une belle 5eme place.

"Celle-ci je ne l'attendais pas !" Interrogé à chaud par Canal+, Charles Leclerc est presque étonné de se retrouver en pole position pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, dimanche à Bakou (départ à 13h). Le pilote Ferrari n’a pourtant pas volé sa première place sur la grille de départ, la 4eme de rang, la 15eme en carrière.

Grâce une prise de risque maximale, quitte à flirter avec le mur de sécurité, Leclerc adominé les qualifications samedi à Bakou et devancé les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. "On pensait qu’elles seraient les plus rapides, commente le Monégasque. Elles ont été très fortes en Q1 et en Q2. Je suis très excité en vue de demain (dimanche). Les pneus seront la clé. Ce sera intéressant de voir si on peut bien les gérer."

Gasly satisfait, Ocon "frustré"

Max Verstappen, leader du championnat du monde de F1, a dû se contenter du troisième chrono avec sa Red Bull, à plus de 3/10e de Leclerc, et s'élancera de la deuxième ligne dimanche après-midi aux côtés de la seconde Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz. Après sept courses sur 22, Verstappen compte neuf points d'avance sur Leclerc en tête du championnat, le Monégasque restant sur une très décevante 4e place chez lui en Principauté il y a deux semaines, alors qu'il était parti en pole position.



A noter la 5eme place du Français Pierre Gasly qui réalise sa meilleure performance en qualifs cette saison "Il va falloir finir le taf demain", prévient le pilote AlpaTauri. "Frustré", Esteban Ocon s’élancera en 13e position.

Le circuit urbain de Bakou, savant mélange de longues lignes droites, de gros freinages et de parties plus sinueuses, réserve souvent de nombreux rebondissements. L'an dernier, Verstappen avait laissé filer la victoire à cinq tours de l'arrivée, à la suite d'une crevaison.