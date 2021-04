GP d'Emilie-Romagne: des horaires modifiés à Imola pour les funérailles du prince Philip

Le Grand Prix d'Emilie-Romagne, disputé sur la piste d'Imola, a changé sa programmation sur plusieurs rendez-vous du week-end, pour ne pas interférer avec l'horaire des obsèques du prince Philip.

La Formule 1 rendra hommage à sa façon au prince Philip, décédé vendredi dernier à l'âge de 99 ans. Les obsèques auront lieu samedi prochain au château de Windsor à partir de 15h locales (16 heures française). Le Grand Prix d'Emilie-Romagne, qui se déroule sur la piste d'Imola, s'adaptera à la cérémonie et changera par conséquent sa programmation.

Une minute de silence avant les qualifications

Les horaires ont été ajustés "en signe de respect pour les funérailles de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d'Édimbourg", indique la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ce mardi dans un communiqué. Les qualifications du samedi sont avancées d'une heure, soit désormais à 14h. La course reste néanmoins prévue à 15h.

Un changement qui a plusieurs conséquences en raison de la règlementation de la FIA qui impose un délai de deux heures entre la troisième séance d'essais libres, prévue samedi matin, et les qualifications. Par conséquent, la séance d'essais libres du samedi est aussi avancée d'une heure, décalée entre 11 heures et midi.

Dans la même mesure, un délai de 19 heures est imposé entre la deuxième et la troisième séance d'essais libres d'un week-end de course. La FIA a donc décalé de 30 minutes les deux premières sessions d'essais libres du vendredi, à 11h et 14h30. L'ensemble du paddock respectera également une minute de silence avant les qualifications samedi. Pour rappel, le 1er novembre dernier lors d'une édition 2020 raccourcie sur deux jours, Lewis Hamilton s'était imposé au volant de sa Mercedes à l'issue de la course. Le Britannique aura certainement à coeur de récidiver sa performance.