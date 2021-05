GP d’Espagne, les qualifs en direct: vers un nouveau duel Hamilton-Verstappen

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres. Avec un chrono de 1'17"835 Verstappen devance de +0"235 son principal rival, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui était le plus rapide la veille en 1'18"170. Le Néerlandais, 9e des essais libres 2 vendredi à +0"615 d'Hamilton à cause d'une erreur de pilotage et de son aileron avant cassé, répare ainsi une anomalie et confirme qu'il faudra compter sur lui en qualifications à 15h.