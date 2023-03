GP de Bahreïn: triple pénalité, abandon... la journée cauchemardesque d'Esteban Ocon

Esteban Ocon a été contraint à l'abandon ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, premier rendez-vous de la saison de Formule 1. Le pilote normand d'Alpine a écopé de trois pénalités qui ont eu raison de ses espoirs.

Une journée galère pour Esteban Ocon. Pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 ce dimanche à Bahreïn, le pilote français a vécu un calvaire, avec plusieurs pénalités, qui s'est ponctué par un abandon au 43e tour (sur 57). Dans le même temps, son nouveau coéquipier Pierre Gasly a terminé la course à la neuvième place, dans les points pour sa première dans l'équipe.

20 secondes de pénalité au total

Classé neuvième lors des qualifications, Esteban Ocon a été pénalisé une première fois pour un mauvais positionnement sur la grille de départ. Sanctionné par les commissaires dans le 15e tour, le Français devait donc être immobilisé cinq secondes, lui qui était déjà passé aux stands dans le 12e tour.

Au 20e tour, les commissaires ont indiqué que le Normand avait mal effectué sa première pénalité, réalisée trop rapidement. Par conséquent, il en a obtenu une seconde, de dix secondes. Loin au classement, alors 17e provisoire au 29e tour, Ocon a été sanctionné une dernière fois de cinq secondes... pour un excès de vitesse réalisé dans la voie des stands lors de la deuxième pénalité.

Alpine a décidé de mettre fin à la course d'Esteban Ocon ensuite, lui qui était trop loin pour espérer finir dans les points. "Ce n'était clairement pas notre journée. Normalement on est plutôt bons dans ce qui est opérationnel comme ça... c'est un peu fou d'avoir eu toutes ces galères, a confié le Français sur Canal+ après la course. On le prend, on l'analyse. On aurait dû finir dans les points avec les deux voitures."

Pour l'écurie française et son pilote présent dans l'équipe depuis 2020, il faudra montrer un autre visage le 19 mars prochain lors du Grand Prix d'Arabie saoudite.