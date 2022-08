GP de Belgique: incroyable remontée de Verstappen, nouvelle journée difficile pour Ferrari

Parti 14e, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Belgique ce dimanche et accentue un peu plus sa domination en Formule 1. La journée a été noire pour Lewis Hamilton, dans l'obligation d'abandonner dès le premier tour, mais aussi pour Ferrari, qui a tout de même sauvé une place sur le podium.

Personne n'a pu résister à la puissance de Max Verstappen. Déjà le plus rapide lors des qualifications, le champion du monde a remporté le GP ce dimanche et ce, malgré un départ en 14e place en raison de sa pénalité pour un changement de moteur. Une nouvelle victoire, la 9e en 14 courses cette saison, qui lui permet de s'envoler en tête du classement des pilotes. Il compte 93 points d'avance sur son coéquipier Sergio Perez, deuxième à Spa-Francorchamps. Parti en pole position, Carlos Sainz sauve sa place sur le podium malgré la pression de George Russell.

Journée noire pour Hamilton

La journée a été moins glorieuse pour Lewis Hamilton, qui a dû abandonner dès le premier tour du Grand Prix après un accrochage avec l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), en lutte pour la 2e place. Un incident dont il assume la pleine responsabilité. " C'est ma faute. J'étais devant sur le côté et il était dans mon angle mort. Je ne lui ai pas laissé assez d'espace. J'en ai payé le prix", a concédé le Britannique au micro de Canal +.



La saison difficile continue pour le septuple champion du monde: Hamilton, toujours en quête d'une victoire en 2022, n'a pas fini le premier tour de circuit à Spa-Francorchamps. Le Britannique, parti 4e sur la grille, est venu à la lutte dans un virage avec Fernando Alonso mais s'est rabattu un peu trop son concurrent. Les deux pilotes ont d'abord continué leur course mais Hamilton, dont la monoplace a fait un bond lors de l'incident, s'est ensuite arrêté.



"Quel idiot, fermer la porte comme ça depuis l'extérieur... on avait fait un super départ, mais ce mec ne sait que piloter en partant de la première place!", a invectivé Alonso à chaud dans une communication radio.

Nouvelle déception pour Ferrari

La journée était également difficile pour les Ferrari. Parti en pole, Carlos Sainz a été avalé par la puissance des Red Bull. "Le rythme n'était pas fou, je glissais sur les pneus, on l'accepte. Russell était solide sur les premiers tours. Max et Checo (Sergio Perez) étaient sur une autre planète. Il fallait survivre", a avoué l'Espagnol après la course.

Son coéquipier Charles Leclerc n'a pas eu plus de réussite. Arrêté par son écurie dès le début de la course, le Monégasque a dû effectuer une longue remontée et n'a pas fait la course qu'il aurait souhaité. Un scénario qui ne lui a guère plu, comme il l'a exprimé à la radio. "Putain de Tear-off (autocollant appliqué sur la visière, ndlr) !" Le calice jusqu'à la lie, une pénalité de cinq secondes l'a fait reculer à la 6e place.

"Le premier arrêt, on n'a pas pu faire autrement car on avait un problème avec les freins, a-t-il révélé au micro de Canal+. La course pouvait être belle mais on a tout perdu. A la fin on s'est arrêté pour faire le meilleur tour. Les Red Bull étaient sur une autrr planète, on était beaucoup trop long." Les week-end se suivent et se ressemblent pour la Scuderia.