F1 : "Ce type ne sait conduire que quand il part premier", Alonso se paye Hamilton qui doit abandonner

Percuté par Lewis Hamilton dans le premier tour du Grand Prix de Belgique, ce dimanche, Fernando Alonso n’a pas été tendre avec le pilote britannique à la radio.

Il ne fallait mieux pas manquer le premier tour du Grand Prix de Belgique de Formule 1, ce dimanche après-midi. Dès le premier tour, le circuit de Spa-Francorchamps a offert un sacré spectacle, avec des dépassements en pagaille et, surtout, un accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, fort heureusement sans gravité pour les deux pilotes. Si le pilote espagnol a pu continuer la course, il n’a pas caché son mécontentement envers son rival, contraint lui à abandonner pour la première fois de la saison.

Hamilton reconnait une faute

Au moment de l’incident, les deux monoplaces bataillaient pour la deuxième place, à distance raisonnable de Carlos Sainz, le leader. Dans la position de chasseur, Hamilton a tenté de déborder Alonso par l’extérieur, prenant une demi-voiture d’avance avant de fermer complètement la porte à l’Alpine à l'entrée du virage suivant. La roue arrière de sa Mercedes a touché la voiture de l’Espagnol. Le choc a alors fait décoller la monoplace du Britannique pendant un bref instant, abimant sa suspension et le forçant à l’abandon.

Jugeant Hamilton responsable de l’incident, Alonso n’a pas caché son mécontentement à la radio. "Quel idiot !, a-t-il pesté. On fait un super départ, mais ce type ne sait conduire et démarrer qu'en première position." Le double champion du monde espagnol avait en effet particulièrement géré son décollage. Dépité sur le gravier, Hamilton a eu le temps de méditer son geste, avant de reconnaître ses torts au micro de Canal+: "C'est ma faute. J'étais devant sur le côté et il était dans mon angle mort. Je ne lui ai pas laissé assez d'espace. J'en ai payé le prix", a concédé le Britannique.