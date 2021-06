GP de France: la pole pour Verstappen devant Hamilton

Le Néerlandais Max Verstappen a décroché la pole position à l'issue des qualifications du Grand Prix de France, samedi, sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Le pilote Red Bull a devancé son rival, le champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes). Le Français Pierre Gasly s'élancera d'une belle 6e place. Départ dimanche à 15h.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a détrôné le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) pour décrocher la pole position du Grand Prix de France de Formule 1, sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, samedi. Hamilton, qui était en pole lors des deux éditions précédentes en 2018 et 2019 et les a remportées, s'est classé deuxième des qualifications de la 7e manche de la saison.



La deuxième ligne revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et la troisième ligne à la première Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr et au Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

Sale journée pour Tsunoda et Schumacher

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) complètent le top 10 de ces "qualifs". Le second Français Esteban Ocon (Alpine) sera 11e sur la grille dimanche à 15h00, devant 15.000 spectateurs répartis depuis vendredi en trois tribunes de 5.000 personnes.



Au classement des pilotes, Verstappen devance Hamilton de 4 longueurs. Chez les constructeurs, Red Bull a 26 points de plus que Mercedes. La première partie des qualifications (Q1) a été interrompue dix minutes après un crash du Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), puis s'est arrêtée à moins de 30 secondes de son terme après un autre accident de l'Allemand Michael Schumacher (Haas).