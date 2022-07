GP de Grande-Bretagne: des militants écologistes ont pénétré sur le circuit pendant la course

Juste après le départ du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne et le crash de Guanyu Zhou, ce dimanche, plusieurs personnes ont pénétré sur le circuit de Silverstone avant de s'asseoir au milieu de la piste. Le groupe Just Stop Oil, qui lutte contre les énergies fossiles et le réchauffement climatique, a revendiqué l'action.

La scène est un peu passée au second plan, compte tenu de l'effrayant crash du pilote chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo), mais elle n'est pas fréquente. Ce dimanche à Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne a été marqué par une action de militants anti-énergies fossiles.

Juste après le départ de la course et l'accident de Zhou ayant entraîné le déploiement du drapeau rouge, cinq individus présents en tribunes et vêtus d'orange (pour quatre d'entre eux) ont franchi les grilles de sécurité pour pénétrer sur la piste et s'y asseoir, alors même que les pilotes circulaient - heureusement à faible allure compte tenu de l'interruption du Grand Prix.

Un message lancé au gouvernement britannique sur les projets pétroliers et gaziers

Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit ensuite les stewards évacuer les fauteurs de trouble en les traînant sur le bitume et en les éloignant le plus possible de la piste.

Rapidement, le groupe Just Stop Oil, qui lutte donc contre les énergies fossiles et le réchauffement climatique, a revendiqué l'action via un communiqué. "Cinq membres de Just Stop Oil ont perturbé le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en envahissant la piste et en s'asseyant, clame-t-il. Ils exigent que le gouvernement mette immédiatement un terme aux nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni et ont déclaré qu'ils continueront à perturber les événements sportifs et culturels jusqu'à ce que cette demande soit satisfaite. L'invasion de la piste s'est produite pendant une interruption de la course après un accident au premier tour. Les membres de Just Stop Oil ont été expulsés par les responsables du circuit et la police, et s'attendent à être arrêtés."

La menace était connue

L'action peut interroger sur la sécurité en marge des Grands Prix, d'autant qu'elle était attendue. Dès vendredi, les autorités britanniques avaient en effet alerté sur une telle menace. "Nous avons reçu des informations crédibles qu’un groupe de manifestants prévoit de perturber le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, avait annoncé la police anglaise depuis Silverstone. Et peut-être envahir la piste le jour de la course."

Face à ce risque, les pouvoirs publics avaient appelé au calme afin que la course se passe dans les meilleures conditions. "Tout d’abord, j’aimerais faire appel directement à ce groupe de personnes et vous exhorter fortement à ne pas mettre vous-mêmes, les conducteurs, ainsi que les nombreux stewards, bénévoles et membres du public, en danger, avait lancé le reponsable de la sécurité sur le Grand Prix de F1, Tom Thompson. Aller sur un circuit en pleine course est extrêmement dangereux - si vous continuez avec ce plan téméraire, vous mettez des vies en danger." Une mise en garde qui n'a pas eu l'effet escompté.