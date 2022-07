GP de Grande-Bretagne: la police a peur d'une invasion du circuit le jour de la course

La menace d'une invasion du circuit de Silverstone par des manifestants plane sur le Grand Prix de Formule 1 prévu dimanche selon la police anglaise. Les autorités découragent fortement de telles initiatives qui mettent en danger la santé des pilotes, des officiels et des manifestants.

Leader du classement des pilotes de F1, Max Verstappen possède déjà une belle avance sur ses poursuivants. Si bien qu'on ne voit pas trop qui pourrait arrêter le Néerlandais et l'empêcher de creuser un peu plus l'écart ce dimanche lors du Grand Prix à Silverstone en Angleterre. Charles Leclerc, Sergio Perez ou encore Lewis Hamilton espèrent bien rivaliser avec le champion du monde en titre. Mais selon la police c'est bien de l'extérieur que pourrait arriver le plus gros danger pour Max Verstappen. Les autorités britanniques ont annoncé ce vendredi avoir reçu des menaces d'envahissement du circuit en marge de la dixième course de la saison 2022.

"Nous avons reçu des informations crédibles qu’un groupe de manifestants prévoit de perturber le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, a annoncé la police depuis Silverstone selon les propos relayés par la BBC. Et peut-être envahir la piste le jour de la course."

Un phénomène "extrêmement dangeureux"

Face au risque d'une invasion du circuit anglais en marge de la course, les pouvoirs publics ont appelé au calme afin que la course se passe dans les meilleures conditions.

"Tout d’abord, j’aimerais faire appel directement à ce groupe de personnes et vous exhorter fortement à ne pas mettre vous-mêmes, les conducteurs, ainsi que les nombreux marshals, bénévoles et membres du public, en danger, a lancé le reponsable de la sécurité sur le Grand-Prix de F1, Tom Thompson. Aller sur un circuit en direct est extrêmement dangereux - si vous continuez avec ce plan téméraire, vous mettez des vies en danger."

Un envahissement du circuit de Silverstone pendant la course dimanche constituerait une événement terrible pour la F1. Déjà bouleversé par la polémique autour des propos racistes de Nelson Piquet à l'encontre de Lewis Hamilton, le GP de Grande-Bretagne a également été perturbé par une alarme incendie dans le bâtiment des médias ce vendredi. En voilà un week-end compliqué en perspective pour les forces de police.