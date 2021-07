GP de Grande-Bretagne (qualifs): Hamilton partira en tête de la nouvelle "course sprint"

En difficulté ces dernières semaines, le champion du monde Lewis Hamilton a remis les pendules à l'heure ce vendredi en terminant premier des qualifications à Silverstone, devant Max Verstappen. Il partira en tête de la première course sprint qualificative de l'histoire de F1.

Il ne faut jamais enterrer Lewis Hamilton. A la recherche d'une première place depuis le GP d'Espagne, le 9 mai, il a retrouvé son trône ce vendredi à l'occasion des qualifications de "son" Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Porté par près de 140.000 spectateurs, le septuple champion du monde s'est imposé devant Max Verstappen (+0"075). Si cette victoire n'est pas considérée comme la 101e pôle de sa carrière, le pilote Mercedes tentera d'aller la chercher ce samedi à l'occasion de la première course sprint de l'histoire de la Formule 1.

Samedi à 17h30, il partira devant pour trente minutes d'une course qui rapportera trois points au vainqueur (2 et 1 aux 2e et 3e). Le classement de cette course déterminera la grille de départ du Grand Prix, qui aura lieu ce dimanche (16h).

La déception Gasly

Les Mercedes confirment leur retour avec la très belle troisième place de Valteri Bottas (+0.194), suivie de près par les Red Bull et Charles Leclerc, qui partira en quatrième position ce samedi. En revanche, les Français ont été moins à la fête, étant tous les deux sortis dès la Q2. La déception est d'autant plus grande pour Pierre Gasly (12e), qui avait manqué une seule Q3 depuis le début de la saison. "Depuis ce matin on n'est pas bien, on est long dans les lignes droites. Je suis content de mes tours, mais aujourd'hui, il n'y a pas de performance. J'ai quelques soucis depuis l'Autriche. C'était important de bien commencer le week-end mais on a eu du mal. Il y aura des opportunités à saisir demain", a confié le pilote AlphaTauri au micro de Canal+.

Esteban Ocon, deuxième Français, termine 13e (1'27"415), dépassé par la furia du Britannique George Russell, auteur d'un dernier tour de folie en Q2 et d'une Q3 solide (8e en 1'27"671). Les pilotes ont désormais rendez-vous avec le sprint ce samedi, où le vainqueur sera désigné après 17 tours.