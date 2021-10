GP des États-Unis: Verstappen résiste à Hamilton après un final de feu et conforte son avance

Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche soir après avoir lutté jusqu'au bout pour résister à Lewis Hamilton, finalement deuxième. Le Néerlandais creuse l'écart au classement mondial et possède désormais 12 points d'avance sur le Britannique.

Le joli coup de Max Verstappen. Le pilote Red Bull a remporté le Grand Prix des Etats-Unis, dimanche à Austin, accentuant son avance en tête du championnat du monde de F1 sur l'habituel maître des lieux, Lewis Hamilton (Mercedes) qui a fini deuxième. Après cette 17e manche sur 22, le Néerlandais en est à huit victoires cette saison (18 depuis le début de sa carrière) et compte désormais 12 points de mieux que l'Anglais.

Ce dernier, en quête à 36 ans d'une huitième couronne record lui permettant de dépasser au Panthéon des pilotes Michael Schumacher, va devoir se ressaisir au Mexique dans deux semaines, pour ne pas laisser s'échapper son jeune concurrent de 24 ans qui rêve lui d'être sacré pour la première fois.

Le Néerlandais, parti en pole position juste devant l'Anglais, et qui avait assuré la veille ne pas s'"inquiéter de ce qui se passe derrière", aurait pourtant dû, car a mis en tenu promesse en annonçant qu'il ferait tout pour prendre le meilleur départ. Et bien que Verstappen ait tenté de l'enfermer à l'intérieur, le Britannique a pu passer le virage le premier, forçant le Néerlandais à devoir s'écarter, hors des limites. Mieux lancé, Sergio Pérez aurait pu en profiter, mais il s'est logiquement interdit de dépasser son coéquipier.

"Comme j'ai perdu une place au départ, il fallait tenter quelque chose, il fallait tenter quelque chose (en s'arrêtant le premier aux stands), je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait. Les derniers tours étaient sympas, en glissade complet sur les virages rapides, mais c'était vraiment chouette que cela ait marché", a commenté à chaud le vainqueur du jour.

Stratégie payante

Verstappen a en effet changé de pneus deux fois, aux 11e et 30e tours, soit à chaque fois avant Hamilton, passé au pit-stop aux 14e et 38e. Une stratégie payante puisqu'au final le Néerlandais a su conserver son leadership, malgré la remontée en flèche de son concurrent, qui l'a talonné à une seconde derrière dans les deux derniers tours.

"Félicitations à Max, il fait un sacré bon boulot, c'était une course vraiment dure. J'ai pris un bon départ, on a pris les bonnes décisions (sur les arrêts au stand), mais c'était eux les meilleurs aujourd'hui, j'ai donné le maximum", a réagi Hamilton, fair-play. Disputée sous une moins forte chaleur que les deux jours précédents, avec un soleil apparu pile au moment du départ après une légère bruine matinale vite séchée sur la piste, la course fut ainsi intense au tout début et à sa toute fin, mais pas sujette à des frictions.

Vendredi, lors de la deuxième séance d'essais libres, Verstappen avait traité Hamilton d'"espèce d'idiot" et lui avait tendu son majeur, après que son rival a refusé de le laisser passer au terme d'un quasi roue contre roue de plusieurs secondes, démontrant qu'aucun des deux n'était prêt à lever le pied même dans un tour sans enjeu.



Sous les yeux de 140.000 spectateurs, qui auront été 380.000 au total depuis vendredi selon les organisateurs, dont quelques VIP parmi lesquels la star du tennis Serena Williams, l'ancienne gloire NBA des Lakers Shaquille O'Neal ou encore le créateur de la saga "Star Wars" George Lucas et l'acteur Ben Stiller, la 3e place est revenue à Sergio Pérez.

Avec deux pilotes sur le podium, Red Bull fructifie un week-end presque parfait, dans sa lutte pour le titre constructeurs avec Mercedes, dont le deuxième coureur, Valtteri Bottas a fini 6e. Désormais, les Flèches d'argent n'ont plus que 23 points d'avance.