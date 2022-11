GP du Brésil: l’accrochage spectaculaire entre Verstappen et Hamilton

Le Grand Prix du Brésil a été marqué par un accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce dimanche à Interlagos. Les deux stars se sont heurtées en début de course, obligeant le Néerlandais, déjà sacré champion du monde, à s’arrêter aux stands.

Un début de course très mouvementé. L’avant dernier Grand Prix de la saison a donné lieu à plusieurs incidents, ce dimanche au Brésil. Le plus spectaculaire d’entre eux a opposé Max Verstappen et à Lewis Hamilton sur le circuit d’Intergalos, au sud de Sao Paulo.

Les deux stars se sont accrochées au septième tour, lorsque le Néerlandais a tenté de doubler le Britannique. Un choc qui a sérieusement endommagé la monoplace du pilote Red Bull.

L'accrochage entre Verstappen et Hamilton au Brésil, le 13 novembre 2022 © Capture écran Canal+

Ce dernier a dû s’arrêter aux stands dans la foulée pour changer son aileron, avant de repartir en 17e position. Après avoir étudié les images de sa manœuvre, les commissaires de course ont choisi d’infliger une pénalité de 5 secondes à Verstappen, déjà courronné pour la deuxième fois de sa carrière.

Leclerc et Norris se sont heurtés dans la foulée

Obligé de passer par une zone d’herbe lors de sa collision avec Verstappen, Hamilton a également perdu plusieurs places sur le bitume auriverde. Cet accrochage entre les deux derniers champions du monde (qui se sont souvent chauffés ces dernières années) a été suivi par celui de Charles Leclerc et Lando Norris, qui a lui aussi écopé d’une pénalité de 5 secondes. La course avait déjà été interrompue dès le premier tour en raison d’un incident entre Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo, entraînant la sortie en piste de la safety car.