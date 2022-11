GP du Brésil: Russell s'offre la course sprint et partira en pole

George Russell a remporté ce samedi la course sprint du Grand Prix du Brésil, la dernière de la saison, et partira en pole dimanche sur le circuit d'Interlagos.

C'est George Russell qui prendra place en pole dimanche, pour le départ du Grand Prix du Brésil. Le pilote Mercedes a remporté ce samedi la course sprint, la dernière de la saison, en devançant Carlos Sainz et Lewis Hamilton.

Hamilton suspecté d'infraction sur la grille de départ

Le pilote Mercedes, 4e au championnat du monde des pilotes, s'élancera pour la deuxième fois de sa carrière en tête d'un GP de F1, après la Hongrie cet été. Il a devancé la Ferrari de Carlos Sainz, 2e. L'Espagnol est toutefois sous le coup d'une pénalité de cinq places sur la grille due au changement de son moteur à combustion interne, au-delà du quota autorisé, et ne partira donc pas en première ligne.

C'est l'autre Mercedes, celle de Lewis Hamilton, 3e du sprint, qui pourrait récupérer la deuxième place sur la grille. Mais le septuple champion du monde est, lui, dans le viseur des commissaires pour une infraction sur la grille de départ. Pour l'heure, aucune décision n'a été communiquée.

Magnussen termine 8e

Après les qualifications pluvieuses de vendredi, c'est sur une piste sèche que les pilotes ont disputé samedi cette dernière course sprint de la saison. Le poleman Kevin Magnussen, qui avait signé au volant de sa Haas la première pole position de sa carrière la veille grâce à une interruption des qualifications et la pluie, termine 8e.

Auteur d'un bon départ, le Danois de 30 ans n'a pas résisté bien longtemps à Verstappen, qui a pris la tête de la course avant de s'en faire déloger par Russell, puis Sainz et Hamilton. Quatrième à l'arrivée, le Néerlandais, déjà assuré du titre de champion du monde des pilotes cette saison, a semblé en souffrance dans la deuxième partie de la course, ne parvenant pas à tenir son rang.

Charles Leclerc est 6e

Son équipier mexicain Sergio Pérez termine 5e, juste devant son rival pour la deuxième place au championnat des pilotes, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Avant-dernière course de la saison, le GP du Brésil est aussi la dernière des trois courses où le format sprint, inauguré la saison dernière, était de mise (après les Grands Prix d'Emilie-Romagne et d'Autriche).

Avec la course sprint le samedi, les qualifications classiques (contre-la-montre) sont donc avancées du samedi au vendredi. Leur résultat définit l'ordre de départ du sprint, qui lui-même définit la grille de départ du GP le dimanche. Les huit premiers de la course sprint reçoivent des points supplémentaires au championnat du monde.