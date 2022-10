GP du Japon : "J'aurais pu me tuer!" L'énorme colère de Gasly à cause... d'un camion

Après un départ très mouvementé et l'interruption du Grand Prix du Japon dès le 2eme tour, Pierre Gasly s'est montré furieux dans les stands. Après avoir retiré un panneau d'affichage qui avait atterri sur sa monoplace, il s'est retrouvé sur la piste avec un camion.

Grosse tension à Suzuka. C’est peu dire que le départ du Grand Prix du Japon a été agité. En raison de la pluie, Carlos Sainz est sorti de la piste provoquant l’interruption de la course dès le 2eme tour. Mais le départ a aussi fait des dégâts pour l’AlphaTauri de Pierre Gasly. Dans la confusion, un gros morceau de panneau d’affichage s’est retrouvé à l’avant de la monoplace du pilote français. Facheux et dangereux mais si le futur pilote Alpine est apparu furieux dans les stands, c’est pour une autre raison.

La colère de Pierre Gasly © Canal+

"J’aurais pu me tuer !"

Comme annoncé par Canal+, Gasly était fou de rage parce qu’après avoir changé son aileron, il s’est retrouvé sur la piste avec… un camion alors que la course n’était pas encore neutralisée à cet instant.

"J’aurais pu me tuer", s’est fâché le Rouennais dans les stands sur des images captées par Canal+. Une enquête va être ouverte par les commissaires de course. De son côté, Alexander Wurz, président de l'association des pilotes a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux: "Je pense qu'on doit discuter de cette dépanneuse sur la piste, on peut être bref : ça ne doit PAS arriver les gars." Selon Alexander Albon, Sebastian Vettel a déjà soulevé le problème de ces dépanneuses qui entrent trop rapidement sur le circuit après un incident lors d'une réunion entre pilotes. Cet incident de course qui aurait pu avoir des conséquences très graves rappelle le décès tragique de Jules Bianchi sur ce circuit de Suzuka en 2015.