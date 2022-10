Grand Prix de Singapour: la pole pour Leclerc, Verstappen seulement 8e à cause... d'un manque de carburant

A l’issue de qualifications à suspense, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé samedi la pole position du Grand Prix de Singapour, où le leader du championnat du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull), qui aura une première chance de titre, partira huitième. Leclerc s'élancera devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Leclerc, 2e du championnat à 116 points de Verstappen, partira devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) pour cette 17e course sur 22 cette saison, en nocturne dimanche sur le circuit de Marina Bay. Les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) seront quatrième et cinquième sur la grille de départ pour le premier Grand Prix en Asie après deux saisons d'absence en raison de la pandémie.

Neuvième pole de la saison pour Leclerc

Sur une piste en train de sécher, après de fortes pluies en journée samedi sur les gratte-ciels singapouriens, cette qualification était très piégeuse pour les pilotes. Et les choix de pneus déterminants. "Les qualifications ont été très, très délicates. En Q3, nous ne savions pas quoi faire, nous avons opté pour le pneu tendre au dernier moment", a expliqué Leclerc. C'est la 9e pole de l'année pour Leclerc, plus que tout autre pilote, et la 18e de sa carrière à 24 ans. "J'ai fait une erreur dans mon dernier tour donc je ne pensais pas que j'obtiendrais la pole mais c'était finalement suffisant", a-t-il ajouté.

Suffisant car Verstappen, parti pour le battre dans les ultimes secondes, a été rappelé aux stands par son équipe au tout dernier moment. Une décision qui a rendu furieux le Néerlandais, sur le moment incapable d'expliquer le choix de son écurie. "On t'expliquera plus tard", lui a-t-on glissé dans l'oreillette. Un manque de carburant en fin de session en serait à l'origine, ce qui aurait pu coûter une disqualification au champion en titre. "Ces choses-là ne devraient pas arriver quand vous jouez la première place, a pesté le Néerlandais, au micro de Canal+. J'ai dû annuler ce tour. Je pense que j'avais assez d'essence pour faire la pole. C'est très douloureux."

Même en partant 8e, Verstappen préserve sa première chance de titre dans la cité-Etat. En cas de victoire, Verstappen doit croiser les doigts pour que Leclerc termine neuvième ou au-delà et Pérez quatrième ou au-delà (sans obtenir le point du meilleur tour) - ou cinquième ou si le Mexicain a le point du meilleur tour. S'il gagne avec le point du meilleur tour, Verstappen serait même titré si Leclerc termine huitième, et Pérez quatrième.

1. Leclerc (Ferrari)

2. Pérez (Red Bull)

3. Hamilton (Mercedes)

4. Sainz (Ferrari)

5. Alonso (Alpine)

6. Norris (McLaren)

7. Gasly (AlphaTauri)

8. Verstappen (Red Bull)

9. Magnussen (Haas)

10. Tsunoda (AlphaTauri)

11. Russell (Mercedes)

12. Stroll (Aston Martin)

13. Schumacher (Haas)

14. Vettel (Aston Martin)

15. Zhou (Alfa Romeo)

16. Bottas (Alfa Romeo)

17. Ricciardo (McLaren)

18. Ocon (Alpine)

19. Albon (Williams)

20. Latifi (Williams)