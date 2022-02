Guerre en Ukraine: pourquoi Mazepin risque de perdre son baquet en F1 chez Haas

L’avenir à court terme de Nikita Mazepin en Formule 1 est en grand danger après l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. La marque russe Uralkali, qui a grandement aidé Mazepin à avoir un baquet en F1 et propriété de son père, ne figure déjà plus sur les monoplaces de Haas.

L'avenir à court terme de Nikita Mazepin en F1 est en grand danger à cause de la guerre en Ukraine. Le jeune pilote de Haas (22 ans), qui devait débuter sa deuxième saison en Formule 1 cette année, risque de perdre son baquet à cause du conflit déclenché par Vladimir Poutine. Ce vendredi, le directeur de l’écurie américaine, Günther Steiner, a lui-même admis que la situation devait “être résolue”.

Alors que le monde de la F1 s’est retrouvé cette semaine pour les traditionnels essais hivernaux à Barcelone, Haas a d’ores et déjà retiré la marque russe Uralkali de ses monoplaces. Mazepin est directement lié à ce sponsor puisque ce dernier est tout simplement la propriété de son père, Dmitry, à qui il doit en grande partie sa place en Formule 1. Par ailleurs, Dmitry Mazepin faisait partie des 37 hommes d’affaires convoqués à une réunion avec Poutine au Kremlin, jeudi soir.

Mazepin: "Je n'ai pas le contrôle"

“Jusqu’à présent, les sanctions officielles n’ont pas eu d’influence sur nos affaires”, a affirmé Steiner, dans des propos rapportés par le site spécialisé race.com. Mais des discussions vont avoir lieu d’ici la semaine prochaine pour résoudre les questions juridiques concernant le sponsoring d’Uralkali… ainsi que la place de Mazepin au sein de l’écurie américaine.

"C'est une période difficile et je n'ai pas le contrôle sur beaucoup de ce qui est dit et fait", a écrit Mazepin dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce vendredi. “J’ai choisi de me concentrer sur ce que je peux contrôler en travaillant dur et en faisant de mon mieux pour Haas F1 Team.” Très régulièrement en difficulté au volant de sa monoplace depuis son arrivée en F1, Mazepin possédait jusqu’ici une forme de totem d’immunité grâce à la surface financière apportée par Uralkali.

Le baquet pour Fittipaldi ou Giovinazzi ?

À moins d’un mois du grand début de la saison (le GP de Bahreïn aura lieu le week-end du 20 mars), Haas pourrait donc être obligé de trouver un nouveau coéquipier à Mick Schumacher en urgence. À ce jour, les noms de Pietro Fittipaldi, le pilote de réserve, et d’Antonio Giovinazzi, sous contrat avec Ferrari, le motoriste de Haas, reviennent avec insistance.