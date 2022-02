F1: Hamilton réclame des commissaires de course "impartiaux", après la fin de saison tendue

Lewis Hamilton demande à la FIA de veiller à désigner des commissaires de course objectifs pour la saison 2022 de Formule 1. Le pilote britannique de Mercedes espère aussi que le panel de stewards se féminisera.

C'est une façon habile de mettre la pression sur la FIA. Avant le début des premiers essais hivernaux à Barcelone, Lewis Hamilton a pris la parole pour demander à la Formule 1 de veiller à ce que les commissaires de course de la saison 2022 soient "impartiaux".

"Certains pilotes sont de très très bons amis avec certaines personnes. Certains voyagent avec certaines personnes, et ont tendance à avoir plus d'affinités. Je pense simplement qu'il faut des personnes qui n'ont aucun parti pris et qui sont super neutres lorsqu'il s'agit de prendre des décisions", a déclaré le pilote britannique de Mercedes, interrogé par Motorsport.

Hamilton veut plus de femmes parmi les commissaires

Le septuple champion du monde, dont la couronne a été ravie en décembre dernier par Max Verstappen dans des circonstances controversées, a profité de sa prise de parole pour exhorter la F1 à nommer plus de femmes parmi les stewards. "Je veux voir plus de femmes dans la salle des commissaires, a-t-il dit. Je ne pense pas que nous en ayons beaucoup. L'année dernière, il y en avait peut-être une ou deux. Ce serait génial d'avoir un homme et une femme comme deux directeurs de course. Je pense que c'est une excellente façon de promouvoir la diversité."

Après la polémique d'Abu Dhabi, les premières décisions des commissaires de course par rapport à Lewis Hamilton et Max Verstappen, dans cette saison 2022, seront tout particulièrement scrutées. Idem pour les choix qui seront faits par Niels Wittich et Eduardo Freitas, les successeurs de Michael Masi à la direction de course seront tout particulièrement scrutées.