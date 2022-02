Le patron de la F1 Stefano Domenicali ne croit pas à une retraite d'Hamilton

La reprise de la Formule 1 approche de plus en plus et la participation de Lewis Hamilton n’est pas encore certaine. Dans un entretien à Sky Sports, le président Stefano Domenicali espère que le Britannique fera son retour à la fin du mois de février.

Silencieux sur les réseaux sociaux pendant de nombreuses semaines, Lewis Hamilton occupe à nouveau l’actualité de la Formule 1. Il faut dire que les essais de présaison à Barcelone du 23 au 25 février approchent à grand pas.

Si une éventuelle retraite pour le Britannique a souvent été évoquée, le patron Stefano Domenicali a confié dans des propos accordés à Sky Sports, vouloir voir le pilote aux sept titres faire son retour sur les circuits: "Je pense que c’est important parce que Lewis est un atout incroyable non seulement pour notre sport mais aussi pour le monde."

Pour cette nouvelle saison de F1, le dirigeant a clairement fait comprendre au sportif qu’il a encore beaucoup à donner pour gagner un nouveau titre: "Lewis a devant lui la possibilité d’être huit fois champion du monde. Je suis sûr qu’il est totalement concentré sur ces objectifs, il y aura tellement de nouvelles choses qui permettront à ce championnat d’être si attractif."

Le message rassurant d’Hamilton

Que Domenicali se rassure, Hamilton semble être remis de la perte de son titre au détriment de Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi. Sur les réseaux sociaux, le pilote a publié un message annonçant potentiellement la couleur sur son avenir: "J’étais parti, maintenant je suis de retour."

Une nouvelle ayant grandement rassuré le président de la Formule 1: "J’ai vu sur la dernière photo une lumière de positivité sur son visage et son geste (…) Il y avait un respect total sur son choix d’être silencieux." L’homme de 37 ans est prévenu, l’annonce de sa participation est très attendue par les acteurs de ce sport.