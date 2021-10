Le patron de la Formule 1 étonné que Hamilton ne soit pas le pilote préféré des fans

Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde, a été désigné pilote le plus populaire après des fans de Formule 1, devant Lando Norris et Lewis Hamilton, selon un sondage. Une petite surprise pour le patron de la F1.

Leader du championnat du monde. Et chouchou du public. Dans un sondage réalisé ce mois-ci par la Formule 1, Max Verstappen (Red Bull) arrive au premier rang des pilotes les plus populaires chez les fans. Le pilote néerlandais de 24 ans a recueilli 14,4% des voix parmi les 167.000 personnes interrogées. Il devance les Britanniques Lando Norris (13,7%, McLaren) et Lewis Hamilton (13%, Mercedes). Un sacré changement puisqu’en 2017, la dernière qu’un sondage de ce type avait été réalisé, Hamilton avait bénéficié de plus de 20% des suffrages exprimés. Si sa fan-base reste solide au Royaume-Uni, mais aussi au Brésil et au Canada, le septuple champion du monde n’a plus autant la cote. Une petite surprise pour le patron de la Formule 1, l’Italien Stefano Domenicali.

"Lando est proche des gens"

"Est-ce que je suis étonné? Eh bien, je dois dire que oui, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, si vous regardez le profil des personnes concernées par ce genre de sondage, je pense que vous comprenez pourquoi Lando est si populaire. C'est lié au fait qu'il a une approche rafraîchissante, il est proche des gens. C'est mon point de vue personnel. (…) Nous avons des jeunes pilotes très talentueux, c’est précieux pour la Formule 1", a-t-il réagi dans des propos rapportés Motorsport.

Côté Français, Pierre Gasly (AlphaTauri) prend la dixième place (et dernière place) de ce classement, alors que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) est cinquième. Concernant les écuries, McLaren domine le sondage avec 29,5%, soit presque deux fois plus qu'en 2017, raflant la moitié des voix auprès du public féminin.

À cinq courses de la fin d'une saison indécise comme rarement ces dernières années, seulement six points séparent Verstappen (287,5) et Hamilton (274,5). Après la victoire du premier dimanche dernier à Austin, lors du Grand Prix des États-Unis, la prochaine course est programmée le week-end du 7 novembre au Mexique. La saison prendra fin à Abu Dhabi le 12 décembre.