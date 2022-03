F1: Leclerc premier vainqueur de la saison à Bahreïn, fin de course folle avec Red Bull qui perd tout

À Bahreïn, le Grand Prix inaugural de la saison de Formule 1 a vu Charles Leclerc (Ferrari) s'imposer devant son coéquipier Carlos Sainz ce dimanche. Dans le coup jusqu'aux derniers tours, Max Verstappen (Red Bull) a dû abandonner.

Un duel au sommet entre Ferrari et Red Bull était attendu pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1, ce dimanche à Bahreïn. Mais les trajectoires des deux écuries ont été contraires: si la Scuderia a confirmé son retour au sommet avec un magistral doublé, Charles Leclerc devançant Carlos Sainz, l’écurie autrichienne a tout perdu en fin de course.

Deuxième tout au long de l’après-midi, Max Verstappen a été trahi par sa voiture à trois tours de la fin, tout comme son coéquipier Sergio Perez, qui a laissé Lewis Hamilton (Mercedes) glaner un podium inespéré.

Cette course inaugurale a confirmé ce que les essais d’avant-saison avaient laissé entrevoir: Ferrari entame cette saison en favori. En piste, les monoplaces rouges se sont montrées les plus rapides. Leclerc a parfaitement géré son départ mais a été menacé un temps par Verstappen. Juste après le premier arrêt aux stands des deux pilotes, il a affronté le champion du monde en titre dans une superbe passe d’armes, au cours de laquelle ils ont échangé leurs positions à plusieurs reprises, jusqu’à ce que le Monégasque finisse par prendre le dessus.

La safety car a tout changé

Le suspense semblait enterré. Mais l’abandon de Pierre Gasly, dont l’Alpha Tauri a pris feu au 46e tour, a forcé l’intervention de la safety car et rebattu les cartes pour la fin de la course. Cette mise en pause forcée du Grand Prix a condamné la Red Bull et la voiture de Verstappen, mis sous pression par Sainz, a rendu l’âme à trois tours de la fin. Toujours sur le podium, Sergio Perez a lui tenu deux tours de plus, avant qu’un tête à queue ne le condamne à son tour.

Les malheurs de l’écurie de Christian Horner ont fait le bonheur de Mercedes, pourtant en manque de rythme ce week-end, mais qui a réussi à limiter la casse en plaçant Hamilton sur le podium, juste devant son nouveau coéquipier George Russell. La première hiérarchie des constructeurs est donc désormais bien dessinée : si Ferrari est en forme, il faudra compter sur les Red Bull, si elles parviennent à régler ses soucis de fiabilité, tandis que Mercedes semble en retrait.

Alpine finit placée

Derrière ce peloton de tête, Kevin Magnussen a décroché une incroyable 5e place. Le pilote Haas a pourtant appris qu’il pourrait à nouveau conduire en Formule 1 il y a seulement dix jours, après l’éviction du pilote russe Nikita Mazepin. Il devance un autre invité surprise, Valtteri Bottas, qui s’est vite acclimaté à l’Alfa Romeo. Côté français, les deux Alpines se sont distinguées, grâce à la septième place d’Esteban Ocon et la neuvième de Fernando Alonso. Pour son premier Grand Prix en carrière, le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo, 10e) rentre dans les points.

La saison est idéalement lancée pour Leclerc, qui a décroché le troisième succès de sa carrière, à 24 ans, au lendemain de sa dixième pole position. Le Monégasque sera évidemment scruté de près lors du prochain Grand Prix, à Jeddah en Arabie Saoudite, dès le week-end prochain.