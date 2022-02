Mercedes: Hamilton sera bien là en 2022

Mercedes a publié un message sur Twitter lundi annonçant le grand retour de Lewis Hamilton qui devrait donc bien être au départ de la saison 2022 alors qu’une possible retraite était évoquée ces dernières semaines.

Lewis Hamilton devrait bien prendre le départ de la saison 2022 de Formule 1. Après de longs mois de doute, Mercedes a publié un message sur son compte Twitter annonçant le grand retour du pilote britannique. Il apparait de dos sur un cliché devant son chiffre fétiche. "Le 44 est de retour", lance le message de l’écurie qui a aussi confirmé la présence de sa star pour la présentation de la nouvelle monoplace, la W13, le 18 février.

"L'évènement sera diffusé en direct depuis Silverstone, où vous pourrez avoir un premier aperçu de la nouvelle W13 lors de la présentation numérique, indique le communiqué sur le site de la marque. Vous aurez également la chance d'entendre nos pilotes 2022, Lewis Hamilton et George Russell, et notre directeur d'équipe et PDG, Toto Wolff. "

Hamilton avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière après l’épilogue douloureux de la dernière saison. Alors qu’il se dirigeait vers un huitième titre mondial après avoir largement dominé le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, le Britannique s’était fait dépasser dans le dernier tour par le pilote néerlandais, Max Vesrtappen, qui lui avait coiffé la couronne sur le fil. Une performance réalisée après des décisions controversées du commissaire de course avec la voiture de sécurité en toute fin de course.

Les résultats de l'enquête toujours attendus

Le Britannique est sorti du silence début février en annonçant son retour sur les réseaux sociaux. Il n'avait plus été aperçu publiquement depuis la cérémonie lors de laquelle il a été fait chevalier et anobli pat le prince de galles au château de Windsor, le 15 décembre dernier. Il avait ensuite snobé le gala de la FIA et n’avait pas assisté à la remise du titre de champion du monde à Verstappen.

Hamilton a aussi affiché son malaise sur les réseaux sociaux en arrêtant de suivre tout le monde sur Instagram. La FIA a mené une enquête pour déterminer d’éventuelles fautes sur la gestion du Grand Prix d’Abu Dhabi. Les résultats devaient être communiqués lundi mais rien n’a encore filtré. Selon certains médias, Mercedes liait le retour à la compétition d’Hamilton à un départ de Michael Masi. Ce que l’écurie a démenti.