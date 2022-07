Ricciardo répond aux rumeurs sur son sort en F1 et chez McLaren

En difficulté cette saison, le pilote McLaren Daniel Ricciardo a parfois été annoncé sur le départ. Via son compte twitter, il a répondu aux rumeurs, indiquant qu’il n’a "pas l’intention" de quitter la Formule 1.

Auteur d’une saison très décevante, 12e du championnat du monde des pilotes avec 17 points, Daniel Ricciardo a confirmé qu’il resterait chez Mc Laren jusqu’à la fin de l’année 2023, comme le stipule son contrat: "Il y a eu beaucoup de rumeurs sur mon futur en F1 dernièrement. Je suis engagé avec McLaren jusqu'à la fin de l'année prochaine et je n'ai pas l'intention de quitter ce sport", écrit le pilote australien sur son compte Twitter.

"Je me rends compte que ça n'a pas toujours été facile, mais qui aime la facilité? Je travaille dur avec l'équipe pour progresser et replacer la voiture où elle mérite d'être. C'est toujours ce que je veux plus que tout", a-t-il conclu.

Un nouveau visage chez McLaren?

Mc Laren a annoncé l’arrivée de l’Espagnol Alex Palou, a priori pour l’Indycar, aux côtés de Pato O’Ward et Alexander Rossi: "Je suis extrêmement excité de rejoindre l'ensemble des pilotes qui ont roulé pour une équipe aussi emblématique que McLaren", a déclaré l'Espagnol. Si cette nouvelle ne change pas grand-chose pour le moment, elle a visiblement poussé Daniel Ricciardo à réagir. Reste à le faire... sur la piste, potentiellement pour le Grand Prix de France le 24 juillet.