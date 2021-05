Romain Grosjean partage une photo impressionnante de sa main brûlée

Romain Grosjean a décroché la deuxième place du Grand Prix d’Indianapolis samedi en IndyCar. Près de six mois après son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn en F1. Après la course, le pilote français a partagé sur les réseaux une photo de sa main gauche sévèrement brûlée.

C’est une séquence qui restera à jamais dans l’histoire de la F1. Et du sport automobile tout court. Après un terrible accident dès le premier tour du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean s’est retrouvé coincé dans sa monoplace en feu et coupée en deux, le 29 novembre dernier. Durant de longues secondes. Avant de réussir à s’extraire tout seul du brasier, dans un effort héroïque. En se brûlant notamment les mains au moment de prendre appui sur une rembarde. Près de six mois après cette scène hallucinante, le pilote français a quitté Haas et le monde de la F1. Mais il est en train de retrouver des sensations fortes en IndyCar. Sur le bitume d’Amérique du Nord.

Au terme de sa troisième course dans ce nouveau championnat, Grosjean a décroché samedi la deuxième place du Grand Prix d’Indianapolis. Au volant de sa Dale Coyne Racing. Une performance que le natif de Genève (Suisse) savoure d’autant plus après sa mésaventure dans le golfe Persique. "Cette expérience a été difficile, je ne souhaite à personne de passer par là, mais elle a aussi rendu ma vie meilleure", a confié Grosjean à la BBC.

"Cette main à la chair tatouée par la résilience"

Après la course, il a partagé sur les réseaux une photo de sa main sévèrement brûlée, en train de tenir le trophée récompensant sa deuxième place. La photo, prise par la journaliste Grace Hollars, est particulièrement impressionnante. Et témoigne de la douleur subie par l’ex-pilote de Lotus, qui a décroché dix podiums en F1 entre 2012 et 2015.

Sa compagne, Marion Jollès a également relayé le cliché sur Twitter. Avec une légende en forme de déclaration d’amour: "Cette main que j’aime tant… Cette main que je connais par cœur. Elle porte son alliance, tient le trophée. Cette main à la chair tatouée par la résilience".