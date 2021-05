Formule 2: victoire et record de précocité pour Pourchaire à Monaco

Après avoir décroché la pole position, Théo Pourchaire a confirmé en remportant la course principale de Formule 2 à Monaco, ce samedi. Il devient le plus jeune vainqueur de la catégorie.

Il n’aura pas fallu longtemps à Théo Pourchaire pour décrocher sa première victoire en Formule 2. Après quelques courses en fin de saison dernière, pour découvrir la catégorie, il ne lui a fallu que deux rendez-vous en 2021 pour mettre tout le monde d’accord. A Monaco, le Français a remporté la course principale et décroché en même temps un record.

A 17 ans et 9 mois, Théo Pourchaire est le plus jeune vainqueur jamais vu en Formule 2. Phénomène de précocité, le garçon continue d’impressionner. Après avoir décroché la pole position avec un tour de qualification phénoménal, il a parfaitement géré la course dans les rues monégasques. Avec ce succès, il se replace même au championnat du monde.

Sans transition entre la Formule 3 et la Formule 2

Seulement devancé par Guan Yu Zhou et Oscar Piastri, des pilotes respectivement âgés de 21 et 20 ans, Pourchaire montre qu’il sera une menace dans la course au titre mondial. Surtout, Pourchaire continue de franchir les étapes vers son rêve de Formule 1. La saison dernière, il vivait sa première saison en Formule 3 et terminait vice-champion. Le voilà désormais vainqueur en Formule 2.

Originaire de Grasse, Pourchaire a gagné à domicile, ce qui annonce peut-être une réussite similaire pour le local Charles Leclerc, ce dimanche pour la course de F1. Au palmarès, Pourchaire succède à plusieurs Français, dont Romain Grosjean et Anthoine Hubert, dernier vainqueur en Formule 2 à Monaco, en 2019, tragiquement décédé quelques mois plus tard à Spa.