GP de Monaco: Leclerc se crashe pour sa première pole à la maison

Pour la première fois de sa carrière en F1, Charles Leclerc a décroché la pole à Monaco. Il a cependant terminé la séance de qualifications dans le rail et il demeure une inquiétude sur l’état de sa monoplace.

Charles Leclerc est généralement malchanceux sur le Grand Prix de Monaco... Et il n’a pas complètement mis fin à la malédiction, ce samedi lors des qualifications. S’il a décroché la pole position, après un superbe temps en Q3, le pilote monégasque a terminé la séance dans le rail de sécurité à la suite d’un crash.

Dans la dernière chicane du circuit, le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa monoplace et s’est écrasé contre le rail. Un accident qui a immédiatement mis un terme à la séance de qualifications, alors qu’il restait une poignée de secondes au chrono. Max Verstappen, qui effectuait un dernier tour rapide pour tenter d’arracher la pole, a dû avorter sa tentative.

Verstappen en première ligne, Hamilton 7e

Leclerc devrait donc s’élancer devant Verstappen et Bottas, à condition de ne pas avoir trop endommagé sa voiture lors du choc. Si la boite de vitesses est touchée et doit être changée, le Monégasque écopera d’une pénalité de cinq places sur la grille et perdra tout le bénéfice de sa belle séance de qualifications.

Ferrari peut toutefois aborder la course avec ambition. La Scuderia a décroché sa première pole depuis le GP du Mexique, en 2019, et la première à Monaco depuis Kimi Räikkönen en 2017. Derrière Leclerc, son coéquipier Carlos Sainz a pris la quatrième place, avec un temps très proche de Verstappen et Bottas.

La déception est venue de Lewis Hamilton, seulement septième, derrière Norris et Gasly. Le Britannique, dernier vainqueur en date du GP de Monaco, n’a pas su trouver le rythme. Daniel Ricciardo et Fernando Alonso, respectivement éliminés en Q2 et en Q1, s’apprêtent aussi à vivre une course compliquée dans les rues monégasques.

Le résultat des qualifications:

1. Leclerc

2. Verstappen

3. Bottas

4. Sainz

5. Norris

6. Gasly

7. Hamilton

8. Vettel

9. Perez

10. Giovinazzi

11. Ocon

12. Ricciardo

13. Stroll

14. Räikkönen

15. Russell

16. Tsunoda

17. Alonso

18. Latifi

19. Mazepin

-. Schumacher