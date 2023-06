"Grosjean est une merde", grosses embrouilles entre pilotes en IndyCar

Le Français Romain Grosjean a été copieusement insulté par le pilote australien Will Power samedi après les essais sur le circuit de Road America en IndyCar.

Il n’y a pas qu’en Formule 1 que les pilotes s’envoient des tacles par médias interposés. Comme lors des qualifications du Grand Prix Canada à Montréal, en IndyCar, l’ambiance était aussi électrique samedi à Road America. Les oreilles de Romain Grosjean ont sifflé après la séance d'essais. Le Français a provoqué la colère de Will Power, déjà passablement énervé à cause d’un premier accrochage avec Scott Dixon avec lequel il a même failli en venir aux mains (voir les images ci-dessous). L’Australien, qui tentait de dépasser Romain Gosjean, n’a pas du tout digéré une manœuvre du pilote Andretti. Un freinage qui, selon Will Power, était dangereux et pas réglo.

"Il mérite un poing dans la gueule"

"Grosjean est une merde, s'est lâché le double champion IndyCar (2014, 2022) au micro de la NBC. Si voyez ce qu’il a fait lors des essais, il mérite un poing dans la gueule." Romain Grosjean n’a donc pas été le seul à avoir été la cible de la colère de Will Power. Juste avant, Scott Dixon, à l’origine d'une sortie de piste, a pris cher lui aussi : "Je suis dégoûté parce qu’il a fait ce matin, il a gâché notre week-end." Alors que Colton Herta a signé la pole position, Romain Grosjean ne partira qu’en 19e place juste devant l’autre Français Simon Pagenaud. Will Power s’élancera de la 22e position.