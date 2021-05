Karting: incroyables crashs en série dans une course, une quinzaine de pilotes dans le mur

Lors d'une course de karting, ce samedi à Genk, la pluie dans un virage a envoyé une quinzaine de pilotes dans le décor. La course a dû être interrompue.

Scène non seulement chaotique, mais aussi comique. Lors de la deuxième manche du championnat d'Europe de karting (catégorie OK-Junior, réservée aux 11-15 ans), samedi à Genk, une quinzaine de pilotes sont sortis de la piste au même endroit.

Un par un, au même moment, ces adolescents ont perdu toute leur adhérence et ont été incapables de prendre un virage serré à droite. Ils ont tous fini agglutinés dans un mur de pneus, après avoir roulé sur l'herbe. Fort logiquement, la direction de course a déployé le drapeau rouge pour neutraliser la course.

Piégés par la pluie

Comment expliquer cette petite catastrophe? Il s'avère que les pilotes ont été piégés par la météo variable du ciel belge. Malgré une averse plus tôt dans la matinée, la piste était redevenue sèche et les participants avaient décidé de chausser des pneus pour temps sec.

Mais le départ de la course à peine donné, la pluie a fait son retour et n'a laissé aucune chance aux pilotes déjà lancés. Sans pneus adaptés, impossible pour eux de prendre correctement ce virage. Comme le rapporte GPFans, les dégâts causés par ces intempéries sont seulement matériels. Aucun pilote n'a manifestement été blessé.