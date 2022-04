Karting: le pilote russe auteur d'un salut nazi perd sa licence

Sous le coup d'une enquête de la FIA pour avoir fait un salut nazi sur un podium, le pilote russe de karting Artyom Severyukhin a vu sa licence italienne être révoquée. Le jeune homme courait sous bannière italienne, pour contourner les sanctions infligées aux sportifs russes en raison de la guerre en Ukraine.

La première sanction tombe, et ce n'est sans doute pas terminé. Avant même la fin de l'enquête de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), la fédération italienne a décidé de révoquer la licence que Artem Severyukhin utilisait pour courir dans le championnat d'Europe de karting.

Auteur d'un apparent salut nazi après une course à Portimão, le jeune pilote russe de 15 ans utilisait une licence italienne pour contourner l'impossibilité de représenter son pays en raison des sanctions infligées aux sportifs russes en raison de la guerre en Ukraine.

L'Automobile Club d'Italie, qui régit le sport automobile de l'autre côté des Alpes, a dénoncé le "geste inqualifiable et inacceptable" d'Artem Severyukhin. "Le conseil d'administration lui-même a décidé le retrait immédiat de la licence sportive de Severiukhin et l'a, dans le même temps, renvoyé devant la justice sportive afin qu'elle évalue la définition d'autres sanctions", a annoncé mardi l'instance italienne dans un communiqué officiel. Ce qui empêche donc, désormais, l'intéressé de prendre part à la moindre course.

"Severyukhin a montré un manque de respect non seulement pour les valeurs universelles qui ont toujours inspiré tous les sports, mais aussi pour l'humanité, la dignité et la coexistence civile", a ajouté la fédération italienne.

Lâché par son écurie

Les faits reprochés à Severyukhin sont survenus le 10 avril. Lors de la cérémonie du podium de la catégorie OK de la première manche du Championnat d'Europe de karting dans le sud du Portugal, le Russe a frappé deux fois son coeur du poing avant de tendre son bras droit dans un geste soupçonné d'être un salut nazi, en direction du public. Une vidéo le montre ensuite hilare.

Malgré des excuses dans une vidéo publiée sur Instagram, et un démenti de tout salut nazi, Severyukhin a perdu son contrat avec son écurie. "Ward Racing ne voit aucune possibilité de poursuivre la coopération avec Artem Severiukhin et va procéder à la résiliation de son contrat de course", a fait savoir l'écurie dans un communiqué.