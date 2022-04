Karting: le pilote russe auteur d’un salut nazi présente ses excuses

Artem Severyukhin, jeune pilote de karting russe, s’est excusé après avoir exécuté un salut nazi lors de la première étape du championnat d’Europe, dimanche au Portugal.

Après l’inacceptable, les excuses. Artem Severyukhin, jeune pilote russe de 15 ans, a effectué un salut nazi sur le podium dimanche après avoir remporté la première manche du championnat d’Europe de karting au Portugal. Lundi, il a présenté ses excuses dans un message diffusé par la Fédération russe auprès des médias avant d’être relayé sur son compte Instagram en russe et en anglais. Severyukhin, qui court sous licencie italienne après les sanctions prononcées contre les athlètes russes en raison de la guerre en Ukraine, assure ne pas défendre les idées nazies.

Il se défend d’avoir fait un salut nazi

"Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier au Championnat d'Europe de karting, a-t-il déclaré. Debout sur le podium, j'ai fait un geste que beaucoup ont perçu comme une salutation nazie. Mais ce n'est pas vrai - je n'ai jamais soutenu le nazisme et le considère comme l'un des crimes les plus terribles contre l'humanité."

Expliquant son coup de poitrine comme un moyen courant d'exprimer sa gratitude, il a ajouté: "Je ne peux pas expliquer comment tout le reste s'est passé. Je sais que c'est de ma faute, je sais que je suis stupide et je suis prêt à être puni. Mais s'il vous plaît, comprenez que je n'ai pas soutenu le nazisme ou le fascisme avec ce geste."

La Fédération internationale (FIA) a annoncé l’ouverture d’une enquête alors que l’écurie suédoise, Ward Racing avec laquelle il courrait, a annoncé son éviction. "Ward Racing condamne les actions personnelles du pilote Artem Severyukhin lors de la cérémonie de remise des prix le 10 avril 2022 dans les termes les plus forts possibles, car il les considère comme une manifestation de comportement antisportif, une violation inacceptable du codex éthique et moral du sport", indique le communiqué

"Avec cette déclaration, Ward Racing exprime son opinion, ainsi que l'opinion de tous les athlètes et du personnel de l'équipe Ward Racing, poursuit l’écurie. Sur la base de ces considérations, Ward Racing ne voit aucune possibilité de coopération continue avec Artem Severyukhin et procédera à la résiliation son contrat de course. Enfin, Ward Racing tient à s'excuser auprès de ceux qui ont été blessés ou affligés par l'événement."