Comme la F1, la Moto GP aura sa série en 2022

La Moto GP et Amazon Prime Video ont annoncé ce jeudi qu’une série documentaire consacrée à la dernière saison allait voir le jour en 2022. Sans donner plus de précision sur la date de sortie.

En berne depuis plusieurs années, les audiences de la Formule 1 ont réussi une belle remontée ces dernières saisons et la série Drive to survive sur Netflix y a grandement contribué. C’est surement pour cette raison que la MotoGP lui a emboité le pas.

La série, composée de huit épisodes de 50 minutes, sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime, le concurrent de Netflix et reviendra sur la saison 2021 qui s’est achevée le 14 novembre avec le Grand Prix de Valence. Le nom de la série et la date de la sortie n’ont pas été communiqués.

Le sacre de Quartararo

La série reviendra sur les événements marquants de la saison. Parmi eux, le sacre de Fabio Quartararo, premier Français titré dans la catégorie reine ; la dernière saison de la légende Valentino Rossi, qui a pris sa retraite à 42 ans et après sept titres de champion du monde, ou encore la saison compliquée de Marc Marquez, champion de monde à huit reprises mais de plus en plus handicapé depuis par les blessures à répétition. La série promet "un accès inédit aux coulisses de la MotoGP qui, jusqu’à présent, avaient toujours été fermés".