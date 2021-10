MotoGP: Quartararo, premier Français champion du monde !

Fabio Quartararo a terminé ce dimanche à la quatrième place du Grand Prix d'Emilie-Romagne en Italie. En profitant de la chute de Francesco Bagnaia dans le final, le Français de 22 ans est sacré champion du monde de MotoGP devant l'Italien. C’est le premier titre dans la catégorie reine pour la France.

Sensationnel, fabuleux, historique! Fabio Quartararo a écrit l’histoire du sport mécanique tricolore ce dimanche à l’occasion du Grand Prix d'Emilie-Romagne en MotoGP. A seulement 22 ans, le Niçois a offert à la France son premier titre dans la catégorie reine. Parti en 15e position sur la grille de départ, Fabio Quartararo a finalement terminé à la quatrième à l’arrivée sur la piste de Misano derrière le vainqueur du jour Marc Marquez.

Suffisant pour sécuriser le premier sacre mondial de sa carrière dans la discipline et ainsi devancer le dernier rival capable de lui ravir la couronne. Deuxième du général avant la course avec 52 points de retard, Francesco Bagnaia n’a pas réussi à faire son retard sur le phénomène tricolore. Parti en pole position et leader pendant l'essentiel de la course, le pilote Italien a chuté à cinq tours de l'arrivée et offert le titre sur un plateau au génial Fabio Quartararo.

Fin de la domination espagnole

Dans l’aspiration de Fabio Quartararo, tout le sport mécanique français est à la fête. Tenant du titre, Joan Mir n’a pas réussi à tenir la distance face au Français. Personne, sauf parfois l’Italien Francesco Bagnaia, n’y est arrivé. Du côté de l’Espagne on fait grise mine. L’invincible armada ibère, à chaque fois titrée depuis 2012 grâce à Mir, Jorge Lorenzo (2012 et 2015) et Marc Marquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) s’est ratée cette année.

Vainqueur de cinq courses depuis le début de saison, "El Diablo" n’a pas réussi à en ajouter une ce dimanche mais cela a suffi pour être sacré champion du monde. Cette victoire au championnat du monde, vient récompenser une saison pleine pour le Français. C’est simple, le pilote Yamaha n’a manqué le Top 10 qu’à une seule reprise avec une 13e place… en Espagne. Un léger trou d’air qui n’aura finalement pas eu trop de conséquences.