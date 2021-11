MotoGP (Valence): les grands adieux de Rossi, la victoire pour Bagnaia

Dauphin de Fabio Quartararo au classement des pilotes, Francesco Bagnaia a remporté la dernière course de la saison, sur le circuit de Valence. Mais ce Grand Prix a surtout été marqué par les grands adieux de Valentino Rossi (10e).

Une émotion à la hauteur du personnage. Valentino Rossi, 10e ce dimanche, a été célébré comme il se doit ce dimanche au terme du Grand Prix de Valence, dernier rendez-vous de la saison de MotoGP dominée par Fabio Quartararo. Si Francesco Bagnaia s’est imposé, les adieux du légendaire pilote italien ont marqué la course.

>> MotoGP: revivez le GP de Valence

Champagne, feux d'artifice, chants et wheelings au programme

Une fresque géante à l’effigie de Rossi était dessinée sur un mur ornant la piste de Valence alors que du jaune avait aussi pris place tout autour de la piste, au souvenir des meilleures heures du nonuple champion du monde de MotoGP. Aussitôt la ligne franchie en dixième position, des feux d’artifice ont été tirés avant que Rossi n’entame un émouvant tour d’honneur, offrant ses derniers ‘wheelings’ entre deux accolades.

Debout sur sa moto, ‘The Doctor’ était ensuite célébré par son staff avant d’embraser son box bondé, en s'époumant sur des chants en italien. L'humidité attendue est finalement venue du champagne débouché et non pas des yeux du quadragénaire. Valentino Rossi pouvait alors boucler sereinement sa 432e course et sa 26e saison, pendant que son hymne était joué pour célébrer Bagnaia.

Bagnaia et le "cadeau à Valentino"

Sur la piste, Bagnaia a pris les commandes de la course à 13 tours de l’arrivée sans jamais être rattrapé par le poleman Martin pour signer la quatrième victoire de sa saison. Tout proche de revenir dans les derniers hectomètres, Miller a terminé troisième pour parachever le triplé Ducati. Quartararo et Zarco ont terminé 5e et 6e. Si le titre de champion du monde était assuré depuis un moment pour ‘El Diablo’, le second a finalement manqué la quatrième place du classement des pilotes pour 8 points.

"C’était la seule chose à faire aujourd’hui, donner un cadeau à Valentino, a déclaré le vainqueur du jour après la course. Je voudrais lui dédier cette victoire, c’est une manière de le remercier pour ce qu’il a fait. Cette course est pour lui".