EN DIRECT - MotoGP: suivez en live le Grand Prix de France au Mans

En grande difficulté au championnat du monde de MotoGP avant d’aborder le Grand Prix de France ce dimanche au Mans (14h), le pilote français Fabio Quartararo n’a pas épargné Yamaha, son écurie, ces dernières semaines. Invité dans les Grandes Gueules du Sport, ce dimanche sur RMC, Eric de Seynes, patron de Yamaha Europe, a recadré le Niçois.

"En tant qu’ami, je lui dis des trucs, a déclaré le dirigeant. Quand il a dit il y a 15 jours qu’on est tous endormis, le dimanche matin, je lui ai dit: 'Je te préviens Fabio, tu m’as empêché de dormir'. Sur Facebook, j’ai reçu un paquet de messages de mecs qui me disaient : 'Alors est-ce que vous dormez ?' Alors si tu pouvais m’éviter ce genre de truc, ça m’arrangerait ! Fabio est un champion. Il a été champion du monde en 2021 et vice-champion du monde en 2022. Une grande partie du plateau lui dit : 'arrête de critiquer car ta moto, on aurait bien aimé l’avoir.' On est tous dans cette guerre-là, avec une compétitivité de plus en plus exigeante."