MotoGP (Catalogne): l'énorme bourde d'Espargaro, qui s'arrête un tour trop tôt

Remporté dimanche par Fabio Quartararo, le Grand Prix de Catalogne de MotoGP a été marqué par l'énorme erreur d'Aleix Espargaro. L'Espagnol a cru la course terminée à un tour de la fin alors qu'il occupait la deuxième place.

C’est une boulette totalement incroyable. Peut-être du jamais vu à un tel niveau. Lors du GP de Catalogne de MotoGP ce dimanche, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) s’est rendu coupable d’une énorme erreur.

Bonne opération pour Quartararo et Zarco

Alors qu’il occupait la deuxième place, à la lutte avec Jorge Martin et Johann Zarco pour une place sur le podium, le pilote de 32 ans a cru que la course était terminée... à un tour de la fin. Il a donc totalement relâché son effort bien trop tôt. Une bourde tellement improbable que les commentateurs de Canal+ ont d’abord pensé à un souci électronique ou une panne d'essence. Mais non, Espargaro s’est bien planté tout seul. Il lui a fallu plusieurs secondes pour le réaliser et réaccélérer, avant de finir à la cinquième place, tirant un trait sur de précieux points au championnat.

Totalement abattu et forcément frustré, il a rejoint le stand de son équipe tête basse, réconforté par ses mécaniciens. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Zarco a été l'un des grands gagnants de cet épisode improbable. "J'ai d'abord pensé qu'il avait un problème mécanique, mais ensuite j'ai compris qu'il était en train de saluer le public", a raconté à l'arrivée le Français de Ducati, troisième derrière son équipier espagnol Jorge Martin et surtout Fabio Quartararo (Yamaha), vainqueur de son deuxième GP de la saison. Un succès qui permet au champion du monde en titre de conforter sa place de leader au championnat du monde.

Le Niçois affiche désormais 147 points au compteur, contre 125 points pour son premier poursuivant... Espargaro. Rendez-vous le 19 juin pour la prochaine manche, en Allemagne.