MotoGP (Catalogne): Quartararo en patron, Zarco sur le podium

Leader du championnat du monde, Fabio Quartararo a dominé de la tête et des épaules le Grand Prix de Catalogne, 9eme manche de MotoGP ce dimanche en Espagne. Il devance l’Espagnol Jorge Martin et le Français Johann Zarco qui a profité d’une incroyable erreur d’Aleix Espagaro, lequel a fêté trop tôt sa deuxième place à l’avant-dernier tour. Le Catalan a finalement terminé 5e.

Le patron, c’est "El Diablo". Le pilote français n’avait pas de rival ce dimanche lors du Grand Prix de Catalogne. Parti à la troisième place sur la grille de départ, le champion du monde et leader au général a croqué son rival et poleman Aleix Espargaro dès le premier virage, marqué par une énorme chute de trois pilotes, Bagnaia et Nakagami et Rins.

Il n’a plus lâché les commandes de cette course jusqu’au 24eme et dernier tour. "Je me suis senti bien dès le départ, a savouré le Niçois sur Canal+. Je voulais absolument être premier au premier virage. C’est une course incroyable. Je me sens trop bien." Avec ce deuxième succès de la saison, le pilote Yamaha, 23 ans, consolide son avance au championnat du monde avec 22 points d’avance sur Aleix Espargaro.

Zarco, l'opportuniste

Le Catalan, lui, a perdu très gros et terminé la course en pleurs devant ses fans. A l’avant-dernier tour, alors qu’il occupait la deuxième place, il a cru que la course était terminée, ralentissant sensiblement son allure et saluant même le public de la main. "Au début j’ai cru que c’était un problème mécanique mais non, il était en train de célébrer", a commenté Johann Zarco. Le Français de chez Ducati qui a profité de cette incroyable erreur pour se hisser de la quatrième à la troisième place, sur le podium, derrière Jorge Martin. A cause de cette boulette, Espargaro termine seulement cinquième et fragilise sa place de dauphin au championnat du monde même si Enea Bastianini, troisième, a chuté au huitième tour ce dimanche. Prochain rendez-vous en MotoGP, dans deux semaines, en Allemagne.