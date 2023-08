MotoGP: en fin de contrat chez Pramac, Johann Zarco ne se ferme aucune porte pour 2024

Johann Zarco, dont le contrat avec Pramac se termine à la fin de l’année, n’a toujours pas prolongé. Face à cette situation, le Français et son entourage regardent d’autres pistes, qui prennent de plus en plus d’épaisseur.

A Silverstone, pour la course de reprise après plus d’un mois de pause, les discussions autour de Johann Zarco battent leur plein. Le Français, 5e des essais vendredi, a été interrogé à plusieurs reprises sur son avenir, incertain. Son contrat avec le Team Ducati-Pramac se termine à la fin de l’année et il n’a toujours pas été prolongé. Pourtant, son entourage se montrait assez confiant il y a quelques semaines, espérant une issue positive après le très bon début de saison du Français, 5e au classement du championnat du monde.

L’option Honda, voire Aprilia ?

Mais aucune proposition concrète n’est venue, ce qui a poussé le manager de Johann Zarco à s’ouvrir d’autres portes. Selon nos informations, l’entourage du tricolore discute aujourd’hui avec Pramac, son actuelle équipe, mais aussi Honda. Le Team LCR-Honda vient de perdre Alex Rins, qui roulera aux côtés de Fabio Quartararo chez Yamaha l’an prochain. Zarco pourrait prendre la place de l’Espagnol. L’autre option serait une signature chez Aprilia, où des contacts, moins avancés, existent aussi.

Pour le moment, tout est sur la table et il y a à peu près autant de chances que Zarco reste dans son écurie qu’il ne la quitte. La question principale est de savoir quel projet convient le mieux au Provençal, et quelle équipe le considérera pour ses résultats convaincants. Son bien-être personnel est aussi une considération essentielle, alors que le pilote a 33 ans et beaucoup de vécu.

Ce vendredi, le double champion du monde de Moto 2 semblait espérer continuer chez Ducati-Pramac : "Vu ce qu’on a commencé à faire cette année, ce serait bien d’avoir une continuité, au moins pour l’an prochain", glissait-il.

Quatre podiums cette année mais toujours aucune victoire

Mais son entourage s’interroge : quelle est la durée de vie de Zarco au sein de l’équipe italienne ? Car l’écurie possède huit pilotes sur la grille (avec trois équipes satellites), Zarco est le plus vieux d’entre eux et des garçons comme Marco Bezzecchi (24 ans), deux victoires cette année, poussent. Il se dit que l’Italien pourrait remplacer le Français chez Ducati-Pramac l’an prochain pour évoluer sur une meilleure machine.

Alors pourquoi ne pas changer de moto si le projet est intéressant ? D’autant que Honda, par exemple, ne compte pas rester en retrait une année de plus et pourrait être compétitif à l’avenir.

Face à tant d’incertitudes le pilote français aimerait que la situation soit réglée assez vite mais est heureux de pouvoir déléguer cela à la structure qui l’entoure, autour de son manager Guillaume Valladeau. Dans le clan Zarco, on estime que la régularité du pilote, avec quatre podiums cette année, parle pour lui. Et qu’il n’y pas d’inquiétude à avoir : Zarco aura un guidon en 2024, rassure-t-on. En plus de ces performances constantes, même s’il court toujours après une première victoire en MotoGP, le Français peut apporter fiabilité et expérience. Sauf si les choses s’accélèrent de manière inattendue, aucune annonce ne devrait être faite avant fin août.