MotoGP (Espagne): la pole pour Aleix Espargaro, déception pour Quartararo

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a décroché ce samedi la pole position du Grand Prix d'Espagne de MotoGP. Les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) partiront respectivement 8e et 16e.

On ne devrait pas assister à une première victoire française de la saison, ce week-end, lors de la quatrième manche de la saison de MotoGP. Alors que l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a décroché ce samedi la pole position du Grand Prix d'Espagne de MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) partiront eux respectivement 8e et 16e.

Quartararo déçoit, Zarco rattrapé sur le gong

Le champion du monde 2021, qui avait réalisé le 16e temps des essais qualificatifs vendredi, n'a pas réussi à décrocher en repêchage l'une des deux places pour la Q2, qui déterminera la grille de départ du sprint et de la course. Malgré un chrono légèrement meilleur que la veille (-0.433), Quartararo n'a pas réussi à obtenir l'un des deux meilleurs temps, réalisés par le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) et Brad Binder (KTM). Il s'élancera donc en sixième ligne sur le circuit dimanche après avoir réalisé la pire prestation de sa carrière en qualifications.

Son compatriote Johann Zarco a quant à lui frôlé la sensation. En pole jusqu'au dernier tour des qualifications, le Cannois a perdu son avance et ne partira finalement qu'en 8e position lors du GP.