MotoGP (Espagne): Marquez subit un nouveau crash impressionnant à Jerez

Marc Marquez (Honda) a chuté lourdement samedi lors des essais libres 3 du Grand Prix d'Espagne MotoGP à Jerez, où l'Espagnol s'était blessé avant de manquer toute la saison 2020.

Marc Marquez (Honda) a chuté ce samedi, au même endroit où il était tombé en 2020, se cassant l’humérus. Le début pour lui d’un long cauchemar de neuf mois loin des circuits. Aucune blessure sérieuse n’a pour l'instant été détectée, mais le pilote espagnol s’est fait une grosse frayeur. Marquez a chuté à très haute vitesse dans le virage n°7 du circuit de Jerez, lors des essais libres 3. Il a perdu le contrôle de sa moto dans la mise sur l’angle et a été projeté vers les coussins de protection en glissant sur le bras gauche, sa moto passant à un cheveu de lui retomber dessus. Sonné, Marquez est resté prostré dans le bac à graviers.

Marquez voulait terminer la course "en meilleure forme"

Les premières nouvelles ont été rassurantes après un examen de contrôle, mais Marc Marquez a quand même pris la direction de l'hôpital dans un second temps pour y passer des examens plus poussés. Seulement 16e après les deux premières séances d’essais libres vendredi, Marquez avait l’ambition de "terminer la course en meilleure forme" en Espagne. Vendredi après-midi, le pilote avait d’ailleurs ressenti "quelque chose à la partie arrière du triceps" de son bras droit, celui qu’il s’était cassé sur ce même circuit l’an passé, l'obligeant à manquer toute la saison 2020. Trop pressé de revenir à la compétition, Marquez avait aggravé son cas et était passé deux fois de plus sur le billard.

S'il a pu se relever rapidement, l'impact psychologique pourrait être important alors qu'il est encore en phase de retour. Sous le regard inquiet de ses ingénieurs, il n'est pas remonté sur sa moto et a rejoint le paddock. L'Espagnol n'a pas pu finir son tour rapide et réaliser un temps capable de le placer dans le top 10. Il a le 12e chrono combiné des trois premières séances d'essais libres.