MotoGP (Indonésie): la chute impressionnante de Marquez, forfait pour la course

L'Espagnol Marc Marquez a été victime de quatre chutes au cours du week-end du Grand Prix d'Indonésie. La quatrième, très impressionnante lors des entraînements ce dimanche, l'a contraint à déclarer forfait pour la course, souffrant d'une commotion cérébrale.

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a déclaré forfait pour le Grand Prix de MotoGP d'Indonésie, remporté par le Portugais Miguel Oliveira ce dimanche devant les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco, après une commotion cérébrale provoquée par une violente chute à l'entraînement, quelques heures avant la course. Il a volé à deux mètres dans un "highside" lors d'une chute au virage 7.

L'Espagnol s'est relevé par ses propres moyens, mais il était très étourdi. Il a reçu un coup à la tête et a même été évacué par hélicoptère vers un hôpital de l'île de Lombok, pour des examens complémentaires, conformément au protocole.

Une lourde chute qui le pousse au forfait

Selon les médecins, l'octuple champion du monde souffre d'un "polytraumatisme et d'un traumatisme crânien avec une conscience instable". Sa moto a été détruite dans l'incident, bien que son équipe l'ait reconstruite au cas où il participerait à la compétition.

C'était le quatrième accident de Marc Marquez dans ce week-end de Grand Prix. Il a d'abord chuté lors de la deuxième séance d'essais libres vendredi, puis deux fois en Q1 samedi, avant celle-ci. Il s'en était sorti indemnee. Ces accidents l'avaient placé au 14e rang sur la grille de départ, auquel il n'a finalement pas pris part. Forfait, le pilote est revenu plus d'une heure plus tard et portait un bandage sur son coude droit.

"Je suis un peu étourdi, mais ça va"

C'est le docteur Angel Charte lui-même, responsable des services médicaux du championnat du Monde, qui a annoncé la nouvelle lorsqu'il a donné le rapport sur l'état de l'Espagnol de Honda. "Marc va bien. Il a eu une chute de haute énergie. Nous l'avons envoyé à l'hôpital. Nous avons fait plusieurs tests, qui étaient négatifs. Comme il a besoin de 12 à 24 heures d'observation, entre nous, l'équipe et le coureur, nous avons décidé qu'il est 'inapte' à courir", a-t-il déclaré.

Le patron de l'équipe, Alberto Puig, a été clair : "Rien n'est cassé, mais la sensation est désagréable. L'envoyer à la course n'était pas la chose la plus intelligente à faire. La décision n'a pas été difficile à prendre, d'abord pour le coureur." Marc Marquez quitte donc Mandalika en bonne santé, mais sans aucun point. Il doit désormais récupérer avant le GP en Argentine.

L'Espagnol - qui voulait semble-t-il participer à la course alors qu'il avait du mal à seulement marcher - s'est exprimé brièvement sur sa situation auprès de la plateforme espagnol DAZN. "Je suis un peu étourdi, mais ça va", a-t-il déclaré en souriant depuis la porte de son box, alors qu'il observait la pluie battante.

Six fois champion en catégorie reine entre 2013 et 2019, Marquez s'était cassé le bras droit lors du premier Grand Prix 2020, ce qui l'avait privé de l'ensemble de la saison. Il était progressivement revenu mais fin 2021, une nouvelle chute à l'entraînement, en motocross, l'avait privé des deux dernières courses de l'année, à cause d'un problème de diplopie (doublement de la vision).