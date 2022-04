Moto GP: Johann Zarco décroche la pôle au Portugal, Quartararo 5e

Johann Zarco partira en pole position du GP du Portugal, cinquième manche du championnat du monde, ce dimanche. Le Français a coiffé sur le poteau Jack Miller dans les dernières secondes de la séance de qualification.

Johann Zarco s'élancera depuis la première position dimanche lors du GP du Portugal en Algarve. Le Français a dépossédé Jack Miller du meilleur temps dans les ultimes secondes de la séance de qualification. Alors que Marc Marquez pensait avoir décroché le gros lot, son temps a été invalidé en raison du drapeau jaune provoqué par la chute de Pol Espargaro, au même titre que le chrono de Fabio Quartararo. Zarco décroche la 7e pole position de sa carrière en Moto GP.

Zarco s'elancera devant les Espagnols Joan Mir et Aleix Espargaro qui complètent la première ligne. Alors que Jack Miller lontemps tenu la pole position, le dernier tour de Zarco s'est avéré fatal au pilote australien, qui partira de la 4e position. Il sera suivi du champion du monde Fabio Quartararo qui s'élancera de 5e place, Bezzecchi complète la seconde ligne. Alors que le Français avait le rythme pour décrocher la 17e pole de sa carrière, la chute de Pol Espargaro dans le dernier virage a contrarié les plans du pilote Yamaha. Idem pour Álex Márquez qui avait pourtant détronné le temps initialement détenu par Miller. L'Espagnol partira de la 7e place.

Zarco (31 ans) a avoué "ne pas s'attendre à un tour aussi bon" après des essais perturbés par des conditions climatiques difficiles. "C'était des conditions difficiles avec des flaques et on se demandait quels pneus utiliser lors de la dernière séance d'essais. On a pu finalement utiliser les pneus secs pour les qualifications et cela a très bien fonctionné."

Ces conditions climatiques ont piégés quelques pilotes dont les Italiens Enea Bastianini et Francesco Bagnaia. Ce dernier a été plus durement touché et emmené au centre médical du circuit pour des examens complémentaires qui n'ont révélé aucune fracture.

A noter que celui qui s'est élancé en pole position sur le circuit de Portimão a toujours remporter la course le dimanche, de quoi donner confiance à Zarco, qui n'a toujours aucun succès en Moto GP.